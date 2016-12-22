Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 58,95 EUR Нал. 69,86 69,21 USD Бирж. 59,12 +0,12 EUR Бирж. 69,43 +0,01 USD ЦБ. 59,14 -0,22 EUR ЦБ. 69,43 -0,29 EUR/USD 1,17 -0,00 ММВБ 1938,31 +0,39% РТС 1033,91 +0,59% Brent 52,55 -0,59% DJIA 21674,51 -0,35% Nasdaq 6216,53 -0,09% FTSE 7313,37 -0,14%
Украина более чем на 40% увеличила закупки российских товаров
Лента новостей
Россия и Абхазия подписали контракты на поставку военного имущества 12:58, Политика Глава совета директоров АвтоВАЗа инвестирует в мусоросжигательные заводы 12:57, Бизнес В Совфеде предложили зеркальный ответ США на ограничение выдачи виз 12:48, Политика На оранжевой ветке столичного метро произошел сбой 12:40, Общество Мосгорсуд отменил арест части имущества бывшего главы Республики Марий Эл 12:30, Общество Эсминец «Джон Маккейн» прибыл в Сингапур после столкновения с танкером 12:28, Общество В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки 12:25, Общество Владелец подлодки «Наутилус» признался в утоплении шведской журналистки 12:16, Общество «Спартак» улучшил предложение форварду «Милана» 12:12, Спорт Россияне к концу лета охладели к спиннерам и видеокартам 12:04, Технологии и медиа Сотрудницу московского банка обвинили в хищении 1 млрд руб. 12:02, Общество США приостановят выдачу виз россиянам 11:58, Политика Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Герасимова 11:57, Политика S&P спрогнозировало дефицит бюджета Москвы из-за реновации 11:48, Финансы Great Wall заинтересовался покупкой Fiat Chrysler или части его бизнеса 11:44, Бизнес МЧС назвало угрожающей ситуацию на руднике «Мир» 11:38, Общество Власти Каталонии назвали имя водителя въехавшего в толпу фургона 11:35, Политика В Анталье более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом 11:20, Общество «Манчестер Сити» предложил €300 млн отступных за Лионеля Месси 11:10, Спорт Опубликовано видео уничтожения колонны из 200 террористов ИГ в Сирии 11:09, Общество Рафаэль Надаль вернул себе титул первой ракетки мира 11:08, Спорт Total купит подразделение датской Moeller-Maersk 11:08, Бизнес Птичий рай: экотуризм в заповеднике Пасвик в Мурманской области 11:08, Партнерский материал В России приостановили работу 16 несанкционированных детских лагерей 11:05, Общество В правительстве и Минюсте Молдавии прошли обыски 10:59, Политика «Ведомости» узнали о беззалоговом кредите ЦБ «Открытию» 09:46, Финансы
Украина более чем на 40% увеличила закупки российских товаров
Экономика, 15 авг, 15:13
0
Украина более чем на 40% увеличила закупки российских товаров
В первом полугодии общая стоимость ввезенных на Украину товаров российского производства составила свыше $2,98 млрд
Грузовики в очереди на пересечении российско-украинской границы (Фото: Владимир Корнев / РИА Новости)

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров на Украину резко вырос, следует из сообщения Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму $2,985 млрд, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.

В общем объеме ввезенных на Украину товаров доля российских производителей составила 13,2%, что превышает доли Германии (11,7%) и Китая (11,4%).

Объем экспорта украинских товаров в Россию в январе—июне 2017 года увеличился в годовом исчислении на 26,4%, составив $1,9315 млрд. Таким образом, сальдо торгового баланса с Россией оказалось для Украины отрицательным, на закупку российских товаров Украина потратила на $1,05 млрд больше, чем выручила от продажи своих товаров в Россию.

Экспорт сала с Украины упал на 98% за год
Экономика

В 2016 году экспорт российских товаров на Украину сократился, по данным Укрстата, на 31,3%, общая их стоимость составила примерно $5,148 млрд. Общая стоимость украинских товаров, экспортированных в 2016 году в Россию, составила $3,591 млрд, сократившись по сравнению с 2015 годом на 25,6%.

В стоимостном выражении общий экспорт товаров из Украины увеличился на 24,2%, составив $20,652 млрд. При этом 39,8% всех товаров Украина отправила на экспорт в ЕС (на $8,218 млрд), а 9,4% — в Россию.

Импорт товаров на Украину за тот же срок вырос почти на 30% (до $5,184 млрд), что привело к резкому увеличению отрицательного сальдо. По сравнению с первой половиной 2016 года разрыв между импортом и экспортом вырос более чем вдвое — с $727,5 млн до $1,88 млрд.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , экспорт , импорт
Главное
США приостановят выдачу виз россиянам Политика
Материалы по теме
Экспорт сала с Украины упал на 98% за год Экономика
Миллер заявил о рисках при транзите газа через Украину Бизнес
Саакашвили пообещал «забрать Украину» у Порошенко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку