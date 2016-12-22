Украина более чем на 40% увеличила закупки российских товаров

В первом полугодии общая стоимость ввезенных на Украину товаров российского производства составила свыше $2,98 млрд

Грузовики в очереди на пересечении российско-украинской границы (Фото: Владимир Корнев / РИА Новости)

В январе—июне 2017 года объем ввоза российских товаров на Украину резко вырос, следует из сообщения Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму $2,985 млрд, что на 41,5% превышает показатель первой половины 2016 года.

В общем объеме ввезенных на Украину товаров доля российских производителей составила 13,2%, что превышает доли Германии (11,7%) и Китая (11,4%).

Объем экспорта украинских товаров в Россию в январе—июне 2017 года увеличился в годовом исчислении на 26,4%, составив $1,9315 млрд. Таким образом, сальдо торгового баланса с Россией оказалось для Украины отрицательным, на закупку российских товаров Украина потратила на $1,05 млрд больше, чем выручила от продажи своих товаров в Россию.

В 2016 году экспорт российских товаров на Украину сократился, по данным Укрстата, на 31,3%, общая их стоимость составила примерно $5,148 млрд. Общая стоимость украинских товаров, экспортированных в 2016 году в Россию, составила $3,591 млрд, сократившись по сравнению с 2015 годом на 25,6%.

В стоимостном выражении общий экспорт товаров из Украины увеличился на 24,2%, составив $20,652 млрд. При этом 39,8% всех товаров Украина отправила на экспорт в ЕС (на $8,218 млрд), а 9,4% — в Россию.

Импорт товаров на Украину за тот же срок вырос почти на 30% (до $5,184 млрд), что привело к резкому увеличению отрицательного сальдо. По сравнению с первой половиной 2016 года разрыв между импортом и экспортом вырос более чем вдвое — с $727,5 млн до $1,88 млрд.