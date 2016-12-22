Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,85 57,31 EUR Нал. 64,66 64,03 USD Бирж. 57,60 +0,16 EUR Бирж. 64,22 -0,22 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,11 -0,01 ММВБ 1796,07 -2,30% РТС 982,46 -3,09% Brent 46,89 -0,02% DJIA 21374,56 +0,22% Nasdaq 6194,89 -0,41% FTSE 7385,11 -1,19%
Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран
Лента новостей
Путин назвал задачи следующего президента России 16:14, Политика Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу 16:11, Политика СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе 15:59, Общество Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье 15:51, Политика В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения 15:46, Общество Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве 15:45, Общество В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек 15:38, Общество Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице 15:28, Общество Захарова заявила об ущербе для граждан Украины от введения виз с Россией 15:25, Политика В Чечне прекратили уголовное дело против чемпиона мира по ММА Амриева 15:20, Общество Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров 15:16, Бизнес Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты» 15:14, Политика Омбудсмен проверит задержание подростка в Петербурге после акции 12 июня 15:02, Общество Российский боец ММА попал в реанимацию в день чемпионского боя 15:02, Спорт Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР 14:57, Политика В Кремле опровергли отставку губернатора Ставрополья 14:56, Политика Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран 14:54, Экономика Путин призвал вести споры о фильме «Матильда» в «рамках приличий» 14:49, Общество Дадина оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию в Москве 14:47, Общество Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии 14:39, Политика Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17 14:32, Общество Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия 14:29, Политика Путин спросил губернатора Ставрополья о выплатах пострадавшим при паводке 14:29, Политика Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова 14:10, Политика  Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для культуры России 14:08, Общество Солдаты удачи: правила стиля милитари в 2017 году 14:00, Стиль Российские рынки отреагировали на повышение ставки ФРС США падением 13:59, Финансы В Екатеринбурге самолет при посадке выкатился за пределы полосы 13:55, Общество
Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран
Экономика, 14:54
0
Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран
В рейтинге, опубликованном организацией из структуры ООН, Россия опустилась на две строчки. В прошлом году страна поднялась на пять позиций
Фото: Владислав Шатило / РБК

В рейтинге The Global Innovation Index 2017 самых инновационных стран, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия заняла 45-ю строчку из 127. В прошлогоднем рейтинге страна занимала 43-ю позицию, тогда она поднялась на пять строк.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания. Швейцария возглавляла рейтинг и в прошлом году. Сингапур расположился на седьмой строчке, Китай — на 22-й. Прошлогоднее место России в новом рейтинге заняла Турция. Украина заняла в новом рейтинге 50-ю строчку. Замыкают список Того, Гвинея и Йемен.

Соседние с Россией строчки в рейтинге занимают Греция (44) и Чили (46).

Как отмечают составители, ослабление России в рейтинге связано с ухудшением позиций университетов страны в международных рейтингах, уменьшением числа цитируемых трудов и числа поданных патентных заявок. В сегменте стран со средним уровнем доходов Россия заняла третье место, уступив Китаю и Индии.

В пресс-релизе WIPO отмечается рост Индии как возможного будущего инновационного центра всей Азии. Страна заняла 60-ю строчку рейтинга 2017 года. Индия, вместе с Кенией и Вьетнамом, «превосходят своих «сверстников» по уровню развития», заявили составители.

Лидером регионов Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании признан Сингапур, он занял седьмую позицию. На втором месте — Южная Корея (11), на третьем — Япония (14). В Центральной и Южной Азии самые сильные позиции у Индии (60), Ирана (75) и Казахстана (78). По Северной Африке и Западной Азии (так составители называют Ближний Восток) лидируют Израиль (17), Кипр (30) и ОАЭ (35). Тройка лидеров стран Латинской Америки выглядит так: Чили (46), Коста Рика (53) и Мексика (58).

Рейтинг Global Innovation Index публикуется с 2007 года, его составляют сотрудники Корнеллского университета США, расположенного во Франции Европейского института управления бизнесом INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (специализированное учреждение ООН). Составители оценивают инновационный потенциал стран и их успехи в инновациях. Оценка производится на основе данных, полученных из разных источников, включая данные Всемирного банка. Среди прочего учитываются показатели по количеству зарегистрированных патентов и расходам на образование.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: рейтинг , инновации
Главное
Путин назвал задачи следующего президента России Политика
Материалы по теме
В рейтинг инновационного бизнеса Forbes впервые попала компания из России Технологии и медиа
В рейтинге инновационных вузов Европы не оказалось ни одного российского Технологии и медиа
На складе в инновационном центре «Сколково» произошел пожар Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку