Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран

В рейтинге, опубликованном организацией из структуры ООН, Россия опустилась на две строчки. В прошлом году страна поднялась на пять позиций

Фото: Владислав Шатило / РБК

В рейтинге The Global Innovation Index 2017 самых инновационных стран, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия заняла 45-ю строчку из 127. В прошлогоднем рейтинге страна занимала 43-ю позицию, тогда она поднялась на пять строк.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания. Швейцария возглавляла рейтинг и в прошлом году. Сингапур расположился на седьмой строчке, Китай — на 22-й. Прошлогоднее место России в новом рейтинге заняла Турция. Украина заняла в новом рейтинге 50-ю строчку. Замыкают список Того, Гвинея и Йемен.

Соседние с Россией строчки в рейтинге занимают Греция (44) и Чили (46).

Как отмечают составители, ослабление России в рейтинге связано с ухудшением позиций университетов страны в международных рейтингах, уменьшением числа цитируемых трудов и числа поданных патентных заявок. В сегменте стран со средним уровнем доходов Россия заняла третье место, уступив Китаю и Индии.

В пресс-релизе WIPO отмечается рост Индии как возможного будущего инновационного центра всей Азии. Страна заняла 60-ю строчку рейтинга 2017 года. Индия, вместе с Кенией и Вьетнамом, «превосходят своих «сверстников» по уровню развития», заявили составители.

Лидером регионов Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании признан Сингапур, он занял седьмую позицию. На втором месте — Южная Корея (11), на третьем — Япония (14). В Центральной и Южной Азии самые сильные позиции у Индии (60), Ирана (75) и Казахстана (78). По Северной Африке и Западной Азии (так составители называют Ближний Восток) лидируют Израиль (17), Кипр (30) и ОАЭ (35). Тройка лидеров стран Латинской Америки выглядит так: Чили (46), Коста Рика (53) и Мексика (58).

Рейтинг Global Innovation Index публикуется с 2007 года, его составляют сотрудники Корнеллского университета США, расположенного во Франции Европейского института управления бизнесом INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (специализированное учреждение ООН). Составители оценивают инновационный потенциал стран и их успехи в инновациях. Оценка производится на основе данных, полученных из разных источников, включая данные Всемирного банка. Среди прочего учитываются показатели по количеству зарегистрированных патентов и расходам на образование.