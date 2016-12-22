Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии

Ведомство запретило ввоз из Белоруссии томатов из ряд стран Африки и Азии из-за возможности того, что на самом деле они поступают из стран, попавших под санкции

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

С 16 октября вступает в силу запрет на ввоз в Россию из Белоруссии помидоров, выращенных в Бангладеш, Гвинее, Джибути, Замбии, Йемен, Ливане, Сирии, Судане и Танзании.

В сообщении Россельхознадзора введение запрета объясняется невозможностью достоверно установить место происхождения овощей и необходимостью «недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции».

Подозрение ведомства вызвали данные о том, что поставки белорусских помидоров в Россию «значительно увеличились» на фоне роста импорта Минском томатов из тех стран, откуда эти овощи в Россию завозить нельзя, и одновременное увеличение поставок через Белоруссию помидоров из Азии и Африки.

В связи с этим Россельхознадзор решил запретить с 16 октября 2017 года поставки в Россию помидоров из вышеуказанных стран Африки и Азии в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов.

«Ввоз указанной продукции на территорию Российской Федерации допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрет на ввоз в Россию ряда видов сельхозпродукции, в том числе овощей, был введен в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года. Позднее в черный список добавили еще пять стран — Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В июле 2017 года срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, в Россию по-прежнему запрещен ввоз помидоров из Турции: с 1 января 2016 года российской стороной были ограничены поставки нескольких видов сельхозпродуктов из этой страны, что стало ответом на атаку турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24, сбитого в районе сирийско-турецкой границы. После улучшения отношений между странами большинство запретов было отменено, однако импорт турецких помидоров в Россию по-прежнему запрещен.



В начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что решение о допуске на россий​ский рынок томатов из Турции будет принято не ранее начала 2018 года.