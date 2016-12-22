Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,48 EUR Нал. 68,58 67,99 USD Бирж. 57,67 -0,03 EUR Бирж. 68,19 -0,03 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5711,99 +267,99 ММВБ 2099,24 +0,20% РТС 1146,87 +0,25% Brent 57,30 +1,60% DJIA 22841,01 -0,14% Nasdaq 6591,51 -0,18% FTSE 7535,18 -0,28%
Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии
Лента новостей
Генпрокуратура заявила о 61 уголовном деле из-за госзакупок 12:34, Общество Volvo объявила российские цены на новый XC60 12:24, Авто Аналитики заявили о стагнации на рынке жилищного строительства 12:22, Недвижимость Россияне назвали достаточный для счастья уровень дохода 12:18, Общество СМИ сообщили об отказе телеканалов рекламировать «Матильду» 12:14, Общество СМИ сообщили об уходе Месси из «Барселоны» после ЧМ-2018 12:13, Спорт Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70% 12:11, Экономика Турчак назвал прекрасными годы своего правления Псковской областью 12:05, Политика Генштаб Турции заявил о создании наблюдательных пунктов в Идлибе 12:00, Политика Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии 11:42, Экономика TMZ узнал о контракте Вайнштейна со штрафами за домогательства 11:32, Общество За сохранение нейтралитета в ситуации с Каталонией выступили 68% россиян 11:25, Общество КамАЗ с начала года увеличил чистую прибыль почти в 11 раз 11:24, Бизнес «Формула Кино» и «Синема Парк» решили показать «Матильду» 11:24, Общество В Башкирии автомобиль врезался в группу детей 11:16, Общество Что молодежь думает о рынке труда и карьерных перспективах 11:02, Партнерский материал Совладелец «ВИМ-Авиа» заложила 5% авиакомпании банку «Зенит» 11:01, Бизнес Неизвестный открыл стрельбу на автостоянке у ТЦ «Авиапарк» в Москве 10:45, Общество Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах 10:43, Общество Шарапова вышла в полуфинал турнира в Китае 10:43, Спорт Вице-президент Samsung ушел в отставку на фоне «беспрецедентного кризиса» 10:37, Бизнес X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс» 10:15, Бизнес Помощник Путина рассказал о переговорах с Саудовской Аравией по С-400 10:11, Политика Белый дом отказался от выплаты субсидий страховым компаниям по Obamacare 10:08, Общество Главу Amazon Studios отстранили после обвинений в домогательствах 09:54, Общество ЦБ отозвал лицензию на страхование по ОСАГО у «Уралсиба» 09:35, Финансы
Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии
Экономика, 11:42
0
Россия запретила ввоз африканских помидоров из Белоруссии
Ведомство запретило ввоз из Белоруссии томатов из ряд стран Африки и Азии из-за возможности того, что на самом деле они поступают из стран, попавших под санкции
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

С 16 октября вступает в силу запрет на ввоз в Россию из Белоруссии помидоров, выращенных в Бангладеш, Гвинее, Джибути, Замбии, Йемен, Ливане, Сирии, Судане и Танзании.

В сообщении Россельхознадзора введение запрета объясняется невозможностью достоверно установить место происхождения овощей и необходимостью «недопущения ввоза на территорию России запрещенной к ввозу продукции».

Подозрение ведомства вызвали данные о том, что поставки белорусских помидоров в Россию «значительно увеличились» на фоне роста импорта Минском томатов из тех стран, откуда эти овощи в Россию завозить нельзя, и одновременное увеличение поставок через Белоруссию помидоров из Азии и Африки.

В связи с этим Россельхознадзор решил запретить с 16 октября 2017 года поставки в Россию помидоров из вышеуказанных стран Африки и Азии в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов.

«Ввоз указанной продукции на территорию Российской Федерации допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразийского экономического союза, в сопровождении оригиналов фитосанитарных сертификатов Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрет на ввоз в Россию ряда видов сельхозпродукции, в том числе овощей, был введен в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года. Позднее в черный список добавили еще пять стран — Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В июле 2017 года срок действия эмбарго был продлен до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, в Россию по-прежнему запрещен ввоз помидоров из Турции: с 1 января 2016 года российской стороной были ограничены поставки нескольких видов сельхозпродуктов из этой страны, что стало ответом на атаку турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24, сбитого в районе сирийско-турецкой границы. После улучшения отношений между странами большинство запретов было отменено, однако импорт турецких помидоров в Россию по-прежнему запрещен.

В начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что решение о допуске на россий​ский рынок томатов из Турции будет принято не ранее начала 2018 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Россельхознадзор , помидоры
Главное
Эксперты оценили долю бесполезных для экономики госрасходов в 70% Экономика
Материалы по теме
Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах Экономика
Дворкович назвал сроки обсуждения с Турцией поставок помидоров Политика
Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку