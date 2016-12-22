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Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов
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Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов
Экономика, 05:27
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Счетная палата признала недостоверным план Минфина по сбору дивидендов
Расчет Минфина на то, что госкомпании отдадут в бюджет 380 млрд руб. дивидендов в следующем году, недостоверен, заключила Счетная палата. «Газпром», «Транснефть» и «Роснефтегаз» и другие могут недоплатить 207,6 млрд руб.
Антон Силуанов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Счетная палата в своем заключении на проект трехлетнего федерального бюджета раскрыла, сколько дивидендов Минфин планирует получить с каждого из крупнейших плательщиков, включая «Роснефтегаз», отчетность которого закрыта. Минфин такой детализации не публиковал, а министр Антон Силуанов говорил, что правительство решило не обнародовать прогнозы по дивидендам каждой из госкомпаний в отдельности.

Больше всего Минфин рассчитывает собрать с «Газпрома» — 130 млрд руб. в 2018 году (для сравнения, в этом году «Газпром» отдал в бюджет 73 млрд). От «Транснефти» Минфин закладывает на следующий год 105,1 млрд руб. дивидендов (в этом году компания выплатила государству 45,5 млрд, включая промежуточные дивиденды за первое полугодие).

Поступления от «Газпрома» и «Транснефти» рассчитаны исходя из норматива выплат в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 году обе компании вернули акционерам меньше: «Газпром» — 20% прошлогодней чистой прибыли, «Транснефть» — 13% прибыли по МСФО (100% по РСБУ).

В заключении Счетной палаты не приводятся цифры ожидаемых поступлений от «Роснефтегаза». Но говорится, что четыре крупнейших плательщика — «Газпром», «Транснефть», «Роснефтегаз» и «РусГидро» — обеспечат 81,4% общего плана по дивидендам на 2018 год. От «РусГидро» Минфин ждет 18,43 млрд руб. Из этого следует, что прогноз Минфина по дивидендам «Роснефтегаза» составляет около 55,6 млрд руб.

Еще в середине сентября Минфин планировал получить от «Роснефтегаза» на 27,1 млрд руб. больше, говорится в заключении Счетной палаты, то есть около 82,6 млрд. Это согласуется с расчетами РБК на тот момент.

Счетная палата критикует Минфин за то, что прогноз по дивидендам «Роснефтегаза» получен в отсутствие прогнозных показателей чистой прибыли компании на 2018–2020 годы. То есть норматив 50% прибыли к «Роснефтегазу» не применяется. С 2017 года Минфин ждет, что «Роснефтегаз» будет ретранслировать в казну дивиденды, которые он получает на свои пакеты в «Газпроме» (11%) и «Роснефти» (50%), и неважно, какая у него прибыль, писал РБК.

В процессе подготовки федерального бюджета «Роснефтегаз» сообщил своему единственному акционеру, Росимуществу, только прогноз поступлений дивидендов от «Газпрома» и «Интер РАО» (26,7 млрд руб. в 2018 году), но не «Роснефти», говорится в заключении Счетной палаты. «В связи с отсутствием в расчетах Минфина и Росимущества показателей чистой прибыли АО «Роснефтегаз», послуживших расчетной базой для определения объемов дивидендных платежей в плановом периоде, не представляется возможным признать достоверными расчеты Минфина и Росимущества». Также отмечается, что Росимуществом не принимались дополнительные меры по получению информации от «Роснефтегаза» в полном объеме», — говорится в документе.

Общий прогноз Минфина по поступлению дивидендов госкомпаний в 2018 году (379,8 млрд руб.) сформирован по 16 крупнейшим компаниям. К большинству применен норматив 50% чистой прибыли МСФО (в том числе АЛРОСА, «Аэрофлот», АИЖК), но не ко всем: например, «Россети» заплатят меньше, следует из заключения. Но Счетная палата недовольна тем, что прогноз по поступлениям дивидендов формировался «без учета информации, полученной от всех крупнейших акционерных обществ», без учета принятых директив и распоряжений правительства и Росимущества. «В связи с изложенным не представляется возможным признать достоверным как прогноз Минфина, так и прогноз Росимущества <...>», — говорится в заключении. Риск недопоступления дивидендов относительно плана Минфина Счетная палата оценила в 207,6 млрд руб. в 2018 году, в 243,8 млрд в 2019-м и 253,7 млрд в 2020 году.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , Счетная палата , дивиденды
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