Минфин предложил ужесточить получение инвесторами долгосрочных льгот

Минфин предлагает повысить минимальный порог для заключения специнвестконтракта — инструмента по предоставлению льгот крупным инвесторам. На сам механизм во время ПМЭФ обращал внимание президент России Владимир Путин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минимальный размер инвестиций для заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) должен вырасти с 750 млн руб. до 1 млрд руб. Такое повышение предусматривает законопроект о специнвестконтрактах, который разработал и опубликовал на портале правовых актов Минфин.

Этот миллиард потенциальный инвестор может вложить как в один, так и совокупно в несколько проектов. При заключении контракта ему нужно будет указать целевые показатели эффективности проекта, сроки его реализации, оценку рисков и финансово-экономические показатели.

Старая новая льгота Механизм специнвестконтракта действует в России с 2015 года, сейчас он регулируется постановлением правительства. Компании (как отечественные, так и иностранные) или индивидуальные предприниматели заключают договор с Минпромторгом или другим уполномоченным ведомством (например, региональным правительством или администрацией муниципального образования). В обмен на обязательство проинвестировать в тот или иной промышленный проект определенную сумму они получают «стабильность законодательства и налогового режима» и специальные меры стимулирования. Среди них, как отмечает Фонд развития промышленности (оператор СПИКов), возможность снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также возможное снижение ставок региональных и муниципальных налогов (на имущество, на землю и так далее в зависимости от регионального и муниципального законодательства).

В проекте Минфина рост минимального порога СПИКов не объясняется, пояснительная записка к документу не опубликована. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что отдельный законопроект, регулирующий механизм СПИКов, подготовлен впервые, он «сейчас находится на стадии активного обсуждения». На вопрос, с чем связано повышение минимального порога и сколько бюджетных средств оно поможет сэкономить, пресс-служба не ответила. Возможная причина — желание сэкономить бюджетные средства на льготах или привлекать заведомо более крупных инвесторов, рассуждает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. С другой стороны, принципиальной разницы между компаниями, готовыми заплатить 750 млн руб. и 1 млрд руб., не просматривается, отмечает она.

Рост минимальных инвестиций для заключения СПИКов — предложение Минфина, «вопрос прорабатывается», говорит представитель Минэкономразвития, которое участвовало в разработке проекта. Минпромторг и Минстрой, которые также являются соисполнителями по документу, не ответили на запрос РБК.

Опыт показывает, что результат от СПИКов положительный, говорит проректор РАНХиГС Андрей Марголин: преференции, которые в теории ведут к снижению бюджетной эффективности, в реальности обеспечивают рост производства и, как следствие, увеличение налоговых поступлений. Увеличение планки минимального инвестирования снизит количество потенциальных проектов с масштабными инвестициями, говорит член президиума генсовета «Деловой России», президент компании «Технониколь» Сергей Колесников. «Возможно, у них (Минфина. — РБК) и так большой портфель проектов, и нехватка ресурсов заставляет их повышать порог», — отмечает он. В первую очередь, по мнению Колесникова, это ударит по среднему бизнесу, для него 750 млн руб. — «интересная цифра». Минфин, в частности министр Антон Силуанов, неоднократно заявлял о необходимости пересмотра налоговых льгот, так как далеко не все из них являются эффективными.

Предложение от президента

Механизм специнвестконтрактов на Петербургском международном экономическом форуме рекламировал президент Владимир Путин. Он должен помочь привлечь крупных частных инвесторов, которые «заинтересованы и в новых технологических решениях, и в диверсификации своего собственного бизнеса», говорил глава государства.

Сейчас время действия специнвестконтракта в законе определяется следующим образом: он действует в течение срока, за который проект по бизнес-плану должен выйти на операционную прибыль, плюс пять лет. Но общий его срок не должен превышать десять лет. Путин предлагал увеличить этот срок до 20 лет. В документе, который подготовил Минфин, срок действия СПИКа определяется как срок окупаемости плюс период, за который инвестор достигнет расчетной нормы доходности на вложенные в проект инвестиции, то есть верхнего предела в документе нет. При этом срок окупаемости проекта не может составлять меньше семи лет.

Кроме того, в СПИКах должны участвовать не только регионы и министерства, но и институты развития, банки и субъекты естественных монополий, отмечал Путин — все они также появились в проекте Минфина. Сейчас нулевой налог на прибыль не распространяется на период после 2025 года, а Путин предложил продлить его и после этого срока. Соответствующие поручения премьер-министр Дмитрий Медведев должен выполнить до 15 октября. В проекте Минфина от предельного срока в 2025 году отказались. Впрочем, оговорка про 2025 год прописана в пункте об освобождении от налогов, которые зачисляются в региональный бюджет.

Судебная угроза Компании, желающие заключить специнвестконтракт, должны «иметь успешный опыт реализации проектов» и «удовлетворительное финансовое состояние», у них не должно быть просроченной задолженности перед бюджетом, отмечается в проекте Минфина. Против них не должно быть возбуждено дел о банкротстве, а готовность осуществить инвестиции нужно подтвердить документально. При этом контракт «может быть изменен в любое время по соглашению сторон» или «прекращен по требованию одной из сторон в судебном порядке в случае существенного изменения условий и обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении специального инвестиционного контракта».

Помощь отстающим

Механизмы, подобные СПИКам, не входят в число главных факторов при принятии решения об инвестировании, но зачастую выступают «дополнительным мотиватором», рассуждает Колесников. Такие преференции полезны в условиях низких темпов роста ВВП, добавляет он. СПИКи могут помочь отстающим в экономике регионам (Дальний Восток и Северный Кавказ) и таким отраслям, как сельское хозяйство и пищевая промышленность, где государство рассчитывает на высокие темпы роста, указывает бизнесмен.

Не все считают критичным рост минимального порога на 250 млн руб. Он «не кажется очень существенным» в условиях начинающегося роста экономики, отмечает Марголин. Миллиард — «небольшие деньги по нынешним временам», рассуждает профессор школы финансов ВШЭ Иван Родионов. Суть специнвестконтракта — зафиксировать условия, при которых принималось решение об инвестициях, поясняет он. Но по факту этот механизм не очень важен, полагает Родионов: крупные госкомпании, чаще всего выступающие инвесторами, скорее будут использовать административный ресурс, а иностранцы мало верят правительству из-за постоянно меняющихся правил. В основном СПИКи были нужны, чтобы «закрепить импортозамещение» — обеспечить функционирование построенных ради него крупных предприятий, даже если Россия отменит запрет на импорт тех или иных продуктов, поясняет Родионов. Впрочем, таких фабрик и так почти не появилось, резюмирует он.