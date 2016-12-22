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Государственный долг США впервые в истории превысил $20 трлн
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Государственный долг США впервые в истории превысил $20 трлн
Экономика, 03:51
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Государственный долг США впервые в истории превысил $20 трлн
В настоящий момент государственный долг США составляет более $20 трлн. Эту отметку, как замечает газета Washington Examiner, он преодолел впервые в истории
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

​Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн, сообщает газета Washington Examiner. В настоящий момент, согласно данным на сайте американского Минфина, этот показатель оценивается в $20,162 трлн.​

Это, по данным издания, впервые произошло в минувшую пятницу, 8 сентября. В этот день, как напоминает газета, американский лидер Дональд Трамп подписал закон о временном повышении порога государственного долга страны, который разрешил неограниченные федеральные займы.

С середины марта, как отмечает Washington Examiner, порог долга США был заморожен примерно на отметке в $19,84 трлн. После этого Министерство финансов США, по его данным, было вынуждено прибегнуть к «чрезвычайным мерам», чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших заимствований.

Государственный долг, как поясняет издание, обычно увеличивается на большие суммы в периоды, когда порог этих заимствований замораживается спустя несколько месяцев, в течение которых правительство имеет лимит заимствований. Например, в 2015 году национальный долг США, как напоминает газета, вырос на $339 млрд на следующий день после того, как занимавший на тот момент должность президента США Барак Обама подписал закон о заморозке порога госдолга спустя девять месяцев, в течение которых этот показатель находился на максимальной отметке.

Трамп, в свою очередь, как отмечает газета, во время президентской кампании критиковал растущий при администрации Обамы госдолг США. Политик тогда заявлял о необходимости контролировать не только долг, но и расходы. Однако когда он впервые вступил в должность главы Соединенных Штатов, он, по данным Washington Examiner, «потратил сотни миллиардов долларов», что «уменьшило потребность в увеличении объема заимствований и удержало задолженность на отметке в более $20 трлн».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , госдолг , Дональд Трамп
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