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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений
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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений
Экономика, 12:53
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Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений
Премию Банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля получит Ричард Талер из Чикагского университета — «за вклад в изучение поведенческой экономики»
На экране фото Ричарда Талера во время объявления победителя Нобелевской премии по экономике (Фото: Reuters)

В понедельник, 9 октября в Стокгольме представители Шведской королевской академии наук завершили «нобелевскую неделю», объявил лауреата премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Им стал американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена ему с формулировкой «за вклад в изучение поведенческой экономики». Размер премии составляет $1,1 млн.

Талер в своих исследованиях «использовал допущения из сферы психологии в анализе принятия экономических решений», отмечают в пресс-релизе. Экономист, изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и отсутствия самоконтроля, продемонстрировал, как эти черты человека влияют на его индивидуальные решения, а также показал, как влияют эти решения на рынок.

В 2017 году впервые вышла книга Талера на русском языке («Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать»).

В начале октября компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности) назвала возможных лауреатов Нобелевских премий по всем отраслям, в том числе по экономике. Кандидатами на премию были названы Колин Камерер и Джордж Левенштейн («за новаторские исследования в поведенческой экономике и нейроэкономике»), Роберт Холл («за анализ производительности труда и исследования рецессии и безработицы»), а также Майкл Йенсен, Стюарт Майерс и Рагурам Раджан (за исследование процессов принятия решений в корпоративных финансах).

Премия Нобеля по экономике, в отличие от пяти других нобелевских премий (по медицине, физике, химии, литературе и премии мира) не была учреждена самим Альфредом Нобелем в 1901 году. Премия вручается с 1969 года, ее учредителем является Банк Швеции. Лауреатами премии стали 78 ученых. Большая часть лауреатов приходится на ученых из США (причем большая их часть работала в Чикагском университете). Российские ученые получали премию лишь однажды — в 1975 году она была присуждена советскому экономисту Леониду Канторовичу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Выходцами из России были Саймон Кузнец (премия 1971 года за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста») и Василий Леонтьев (премия 1973 года «за развитие метода «затраты-выпуск» и его применение к важным экономическим проблемам»). К моменту вручения премии оба ученых жили и работали в США.

В 2016 году премию присудили исследователям Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрему (оба работают в США, в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте соответственно) с формулировкой «за вклад в теорию контрактов».

Теги: США , Нобелевская премия , Ричард Талер
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