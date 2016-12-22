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Министр промышленности назвал оптимальный курс рубля
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Министр промышленности назвал оптимальный курс рубля
Экономика, 17:22
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Министр промышленности назвал оптимальный курс рубля
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что для дальнейшего успешного развития программы импортозамещения необходим более слабый рубль. «Оптимальным» Мантуров назвал курс в 62 руб. за доллар
Денис Мантуров (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Министр промышленности Денис Мантуров считает, что «оптимальный» курс для отраслей, задействованных в импортозамещении, составляет 62 руб. за доллар, что примерно на 8% слабее текущего уровня, сообщает Bloomberg.

​Мантуров считает, что курс рубля, который позволит российскому бизнесу конкурировать с иностранным, является важнейшим звеном стратегии импортозамещения.

В 2015–2016 годах в проекты импортозамещения было вложено 375 млрд руб. ($6,6 млрд), при этом более четверти этой суммы было предоставлено государством. «Эффект девальвации для российской промышленности еще не исчерпан», — сказал он, отметив при этом, что «укрепление рубля повлияло на темп импортозамещения».

Министр подчеркнул, что «универсального рецепта» не существует, но, по его словам, укрепление рубля до 53–55 руб. за доллар может привести к «стагнации» части проектов.

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«Как министр промышленности я поддерживаю ослабление рубля. Но, к сожалению, не могу повлиять на его котировки», — сказал Мантуров и добавил, что ведет «постоянный диалог» по этому вопросу с Центробанком.

О том, что правительство совместно с Банком России работает над снижением волатильности рубля, сообщал в середине января вице-премьер Игорь Шувалов. При этом конкретных мер, которые предлагает правительство, он не назвал.

Тогда же в ответ на запрос РБК Центробанк сообщил, что «считает попытки управления номинальным курсом рубля неэффективными и не будет каким-либо образом отходить от режима плавающего курса».

Ранее о том, что курс рубля должен быть немного ниже по отношению к доллару, поскольку это будет выгоднее для промышленности, в интервью РБК говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что важнее всего для бизнеса предсказуемость курса, однако признал, что полностью добиться этого невозможно: если цены на нефть упадут, то и курс будет сильно колебаться.

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Проведенный в марте опрос Института Гайдара среди руководителей российских промышленных предприятий показал, что компании считают оптимальным курс 52 руб. за доллар. Год назад этот показатель был почти таким же — 51 руб. за доллар.

При этом данные оптимального курса рубля по отраслям серьезно отличаются друг от друга: больше всех в крепком рубле — на уровне 43 руб. за доллар — нуждается фармацевтика, менее всего — металлургическая и химическая промышленность. Руководители предприятий в этих отраслях сообщили, что оптимальным для них будет курс 61 руб. за доллар и 59 руб. за доллар соответственно.

Легкая и пищевая промышленность сошлись на показателе в 48–49 руб. за доллар, хотя обычно эти отрасли из-за высокой конкуренции с импортными товарами имеют диаметрально противоположные точки зрения.

Государственная программа импортозамещения была разработана после введения в 2014 году западными странами санкций в отношении России из-за украинского конфликта.

Автор: Наталья Демченко
Теги: курс рубля , импортозамещение , промышленность , Денис Мантуров
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