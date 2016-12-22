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Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования
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Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования
Экономика, 13:15
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Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования
Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов назвал бюджетный маневр в сфере образования и науки провальным, передает корреспондент РБК
Ярослав Кузьминов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Бюджетный маневр не удался, было сделано прямо противоположное тому, что предлагали эксперты. Напомню, речь шла о том, что нужно добавить примерно по 1% ВВП на образование и здравоохранение и примерно 1,5–2% ВВП направить в инфраструктуру», — сказал Кузьминов, выступая на сессии «Человеческий капитал как фактор человеческого развития» в ходе Московского финансового форума.

Ничего из этого не было достигнуто, считает Кузьминов. «Более того, финансирование этих статей было сокращено за счет увеличения тех, которые мы предлагали сократить», — добавил ректор ВШЭ.

Он также обратил внимание, что Россия несет значительные потери человеческого капитала. Это связано с тем, что в России доля так называемых неуспешных (люди, которые вносят нулевой и негативный вклад в ВВП) составляет 25–28%. Для сравнения: в странах Европы доля таких людей всего 6–10%, а в Финляндии вообще 5–7%, заключил Кузьминов.

Еще одна проблема, которую обозначил эксперт, — перестройка рынка труда. «В ближайшее время уйдут профессии, которые сейчас составляют до 10% рынка труда. Поэтому нам нужна более гибкая система профессионального образования, плавно переходящая в систему дополнительного образования взрослых. Россия в этом плане аутсайдер. У нас показатель обучения взрослых допобразованию — 15%, в Швеции — 65%, в Германии — 42%», — заявил он. 

Справиться с этими вызовами нельзя без новых бюджетных вложений и инвестиций, что снова возвращает к теме бюджетного маневра, сказал Кузьминов.
Другой участник сессии, заместитель министра финансов Антон Котяков, попытался сгладить ситуацию, рассказав, что в 2018 году зарплаты учителей и врачей вырастут в соответствии с майскими указами президента. Мнения обоих спикеров совпали по реформе альтернативного финансирования образования. «Определенный успех был достигнут в процессе внедрения именно нормативно-подушевого финансирования. Мы работаем над принципом общедоступности государственных услуг на территории всей страны», — сказал замминистра.

Кузминов отметил, что «ответ Минфина не содержал ответа ни на один вопрос», но признал, что вернуться к бюджетному маневру удастся не раньше 2020 года, так как сейчас в приоритете финансовая стабильность страны. «Но в период с 2020 по 2024 годы нам придется нарастить финансирование», — сказал он.

О том, что Россия мало тратит на развитие человеческого капитала, в пользу расходов на оборону и безопасность, указывал и Алексей Кудрин в своей недавней статье «Бюджетный маневр и структурная перестройка российской экономики», опубликованной в сентябрьском номере журнала «Вопросы экономики». В ней говорилось о необходимости наращивать расходы на здравоохранение и образование по сравнению с нынешним уровнем на 0,8 п.п. ВВП и 1 п.п. ВВП соответственно.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: образование , Ярослав Кузьминов
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