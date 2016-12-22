Кудрин рассказал об «отставании» системы госуправления в России

Система государственного управления в России «серьезно отстает» от того, что нужно экономике страны, заявил Алексей Кудрин. Чиновники заняты решением сиюминутных вопросов, скорость принятия решения не отвечает интересам бизнеса

Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

«Сегодня нынешнее государственное управление, на мой взгляд, серьезно отстает от запросов экономики по качеству, которое предъявляется к государственному управлению», — заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

В России нет стратегического планирования, хотя соответствующий закон есть, решил перечислить недостатки госуправления Кудрин. Поручения на долгосрочный период не выполняются, и никто ответственности за это не несет, хотя с текущими поручениями президента и правительства ситуация другая — за них наказывают, сравнил Кудрин. «У нас нет даже системы мониторинга, постоянного отслеживания стратегических задач. Я попытался найти отчетность по реализации национальных проектов — такой отчетности нет. То есть мы не знаем результатов выполнения ключевых национальных проектов страны», — сказал экс-глава Минфина.

80% чиновников, по опросу ЦСР, занимаются текущими, а не стратегическими задачами, и в основном не своими функциями, а сиюминутными поручениями, выходящими за рамки их обязанностей, добавил Кудрин.

Наконец, еще одна проблема — скорость принятия решений. Чиновники могут отвечать на запросы и месяц, и два, указал Кудрин: «Сегодня такими сроками бизнес уже не меряет свои задачи». При этом сократить сроки принятия решений технически вполне можно, добавил он.

Одна из главным проблем чиновников — отсутствие системы проверки их работы, сказал Кудрин. Сейчас у чиновников нет KPI, хотя это важнейший фактор, сказал Кудрин. Он помог бы победить коррупцию, считает Кудрин — хотя она и останется на невысоком уровне, но перестанет быть проблемой.

В течение шести лет нужно провести полную инвентаризацию функций чиновников, убрать лишние звенья в цепочках, прежде всего при межведомственном взаимодействии, сказал Кудрин. Нужно рассматривать определенные жизненные ситуации — выдача паспорта, лицензии и так далее — и попытаться понять, как сократить сроки предоставления таких услуг в пять-десять раз. Цифровизация системы управления (которая, как заметил Кудрин, в правительственную программу «Цифровая экономика» не заложена) позволит сократить число чиновников на треть за шесть лет и снизить издержки на госуправление на 0,3 п.п. ВВП. Пока же любое взаимодействие граждан с государством — «постоянная проблема», резюмировал Кудрин: «Замотают».

Кудрин обращал внимание на связь проблем в российской экономике с низким качеством государственного управления в апреле, тогда он охарактеризовал систему госуправления как «старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности». На такой машине, отмечал экс-министр финансов, «[мы] заезжаем не туда и каждый раз корректируем свое движение».

Как отмечал тогда Кудрин, лишь 38% госслужащих заняты своими прямыми обязанностями, в основном же они «гасят пожары».