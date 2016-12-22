Депутаты и эксперты раскритиковали бюджет за «консервацию застоя»

Бюджет России все более непрозрачен и не нацелен на экономический рост — такие выводы содержатся в заключениях экспертов и депутатов, которые те подготовили к бюджетным поправкам, внесенным в Госдуму

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Экспертные институты и профильные комитеты Госдумы подготовили свои заключения на предложенные правительством бюджетные поправки. Документы опубликованы на сайте нижней палаты парламента.​

Власти переоценивают рост экономики, недооценивают рубль



Экономические прогнозы, заложенные в бюджет, ненадежны — доверять можно, по сути, только прогнозу по инфляции (3,8% на конец года), считают эксперты. Темпы роста ВВП в базовом сценарии Минэкономразвития (именно на его основе готовится бюджет) завышены — 2%, пишет в своем заключении Высшая школа экономики (ВШЭ). По мнению ВШЭ, Минэкономразвития преувеличивает потенциал роста экономики в 2017–2019 годах в среднем на 0,5 п.п. Достижение темпов роста, которых ожидает ведомство, «находится под вопросом», согласен Российский экономический университет имени Плеханова (РЭУ). «Экспертное сообщество имеет менее оптимистичные ожидания относительно быстрых перспектив восстановления экономического роста», — резюмирует ответственный комитет Думы, по бюджету и налогам.



Прогноз в том виде, в каком он поступил в Госдуму, предусматривает резкое снижение цен на нефть, с $45,8 до 40,6 за баррель в 2018 году, — это потому, что документ не учитывает продления заморозки добычи в странах, входящих и не входящих в ОПЕК (сценарий готовился еще до того, как соответствующее соглашение продлили). Минэкономразвития считает, что средняя цена российской нефти Urals в 2017 году составит $45,6 за баррель, однако, по мнению Счетной палаты, этот прогноз излишне консервативен — высока вероятность, что нефтяные котировки останутся на текущем уровне или вырастут.



Впрочем, министр экономического развития Максим Орешкин уже говорил, что его ведомство подправит свой базовый прогноз: в частности, рубль будет более крепким, чем ожидалось ранее. Сейчас в бюджет заложен среднегодовой курс в 64,2 руб. за доллар. Для верности этого прогноза рубль за оставшееся время 2017 года должен девальвироваться сразу на 13,5% или ежемесячно дешеветь на 4,56%, подсчитали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Они считают, что официальный прогноз по рублю занижен, а сами ожидают среднегодового значения в 59,2 руб. за доллар.



Противоречивыми выглядят и ожидания Минэкономразвития по инвестициям в основной капитал, следует из заключения бюджетного комитета Думы. По сравнению с прошлым прогнозом их номинальный объем в 2017 году сокращается. Однако ожидания по росту инвестиций при этом значительно улучшились — 2% вместо падения на 0,5% в прошлом прогнозе. Как говорится в заключении комитета, связано это с тем, что Минэкономразвития опиралось на некорректные данные Росстата, когда готовило прогноз для бюджета на трехлетку. Оно использовало данные по инвестициям за 2015 год, которые после пересмотра Росстатом в 2017 году были сокращены на 659 млрд руб. «В этой связи [прошлый] прогноз объема инвестиций на 2017 год был существенно завышен на основе завышенной оценки ожидаемого исполнения инвестиций в 2016 году. Очевидная некорректность прогноза объема инвестиций при формировании федерального бюджета на 2017–2019 годы позволяет говорить о возможной недостоверности других показателей прогноза, зависящих от инвестиций, в том числе динамики ВВП», — констатирует комитет. При этом Минэкономразвития об изменениях в отчетных данных нигде не упомянуло, отмечают депутаты.

Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

«Консервация пассивного курса и стагнации»

Базовый вариант прогноза, на который опирается правительство, по сути, «предусматривает консервацию текущего пассивного экономического курса» и в подобных условиях стоит ожидать «практически полного невыполнения» майских указов президента, категоричен комитет Думы по экономической политике.

Что касается самого бюджета, то ожидания по приросту ненефтегазовых доходов (472 млрд руб.), отраженные в поправках, выглядят «несколько оптимистичными», пишут в совместном заключении РАНХиГС и Институт Гайдара. Завышенными, хоть и незначительно, они называют поступления от налога на прибыль и от НДС. В общей сложности, по их оценке, доходы должны быть на 150 млрд руб. ниже, чем ожидает правительство. Ранее Счетная палата оценила, что только по дивидендам госкомпаний бюджет может недополучить 205 млрд руб.

В бюджете не хватает ресурсов на человеческий капитал, констатирует ВШЭ. Именно «расходы на образование, здравоохранение, научные исследования и разработки и инфраструктуру способствуют ускорению экономического роста в долгосрочной перспективе», напоминают они. Проблему можно было бы решить перераспределением ресурсов, но если рассчитывать на это нельзя из-за «политических приоритетов в расходной сфере», то необходимо увеличить общий объем трат, смягчив подготовленное Минфином бюджетное правило, подчеркивают эксперты ВШЭ.

В целом текущая бюджетная политика ограничения расходов и накопления резервов «ведет к консервации стагнации (застоя) российской экономики, снижению качества ее человеческого капитала и отставанию в технологическом развитии», добавляет РЭУ. Примерно о том же пишет думский комитет по экономполитике, указывая на «преобладание расходов, связанных с исполнением публичных обязательств, над бюджетными инвестициями, расходами на технологическое обновление и другими затратами, содействующими росту экономики».

Отдельно эксперты отмечают увеличение бюджетной непрозрачности. Как ранее писал РБК, правительство изменило формат пояснительной записки к бюджету, убрав оттуда информацию о полных расходах по разделам и подразделам. Эти данные опубликовала Счетная палата в своем заключении на поправки. Но экспертные институты ориентировались на пакет документов, внесенных правительством в Госдуму, поэтому могли анализировать только открытые расходы. Из общего объема дополнительных расходов только 193,3 млрд руб. направляются на открытые статьи расходов, остальные 168,5 млрд руб. проходят по закрытым статьям, «что в определенной степени ухудшает прозрачность бюджета», отметили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Информации о распределении закрытых 168,5 млрд руб. не содержится, что «существенно снижает прозрачность расходов федерального бюджета для научной общественности», более категоричны эксперты РЭУ.