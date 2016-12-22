Россельхознадзор заподозрил Белоруссию в реэкспорте турецких томатов

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Россельхознадзор обеспокоен фактом увеличения объема поставок помидоров из Белоруссии на фоне роста импорта в республику турецкой продукции. Этот вопрос представители ведомства обсудили с директором главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Пискуном, говорится в опубликованном сообщении Россельхознадзора.

Ранее белорусская сторона уведомляла, что планирует поставить в Россию 42,8 тыс. т томатов, однако по состоянию на 3 октября уже было ввезено 45,6 тыс. т. «Определенные вопросы» у ведомства также вызывает многократное увеличение количества импортируемых в Белоруссию турецких томатов, говорится в сообщении. За семь месяцев 2017 года объем их поставок в республику вырос в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом и в 12 раз по сравнению с 2012 годом, констатируют в Россельхознадзоре, не называя конкретных цифр. При этом в Белоруссии производство собственных помидоров развито хорошо, напоминают российские чиновники.

Александр Пискун, в свою очередь, пояснил, что турецкие томаты дешевле белорусских и пользуются спросом в республике. Он также выразил готовность в любое время принять специалистов Россельхознадзора с целью ознакомления с местным производством.

С 1 января 2016 года Россия ограничила поставки из Турции некоторых видов сельхозпродукции. Это случилось после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Сейчас практически все ограничения сняты, однако запрет на ввоз томатов еще действует. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в августе заявлял РБК, что в вопросах торговых отношений с Турцией необходимо найти «золотую середину», и не исключил возможности возврата турецких помидоров на российский рынок.

В конце сентября Минсельхоз заявлял, что у ведомства уже есть механизм возобновления турецких поставок. Как заявил в начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович, ограничение может быть снято не ранее начала 2018 года. До введения эмбарго Турция была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на нее приходилось почти 53% от всего импорта томатов в денежном выражении и 54% — в натуральном.