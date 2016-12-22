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Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса
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Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса
Снос хрущевок, 16:39
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Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса
В домах, которые планируют снести московские власти, располагается около 2,5 тыс. объектов бизнеса, следует из исследования РБК. Эксперты считают, что переезжать в новые помещения предпринимателям может оказаться слишком дорого
Фото: Михаил Грушин / ТАСС

Более чем в 4,5 тыс. зданий, которые московские власти запланировали к реновации, располагаются сотни объектов социального и коммерческого назначения. Как подсчитал РБК, всего в этих домах работает около 2,5 тыс. коммерческих организаций.

Наиболее часто встречающаяся категория бизнеса в таких помещениях — продовольственные магазины (388). Как правило, в них устанавливают платежные терминалы — всего в хрущевках их насчитывается 227. Следующими по многочисленности идут салоны красоты (166), немногим меньше объектов бытовых услуг (162) и аптек (133).

Унесенные реновацией: как снос пятиэтажек повлияет на малый бизнес
Свое дело

Распределение «сносимых» бизнесов по районам Москвы неравномерно. Больше всего программа реновации затронет малый бизнес в районах Люблино (128), Кузьминки (117) и Перово (115), меньше всего — в Ломоносовском и Войковском районах (по одному предприятию). Следует отметить, что некоторые районы ощутят потерю отдельных категорий бизнеса сильнее других — это Ростокино (33% стоматологий), Южное Тушино (30% аптек) и Лосиноостровский (32% детских клубов).

Как считает президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, ущерб для малого бизнеса от демонтажа пятиэтажек будет сильнее, чем от сноса временных торговых павильонов, поскольку многие объекты взяты в аренду. Между тем в домах, которые выстроят взамен пятиэтажек, коммерческие площади будут больше, что автоматически повлечет за собой увеличение арендной платы. По мнению Капустина, в наибольшей степени новые помещения подойдут торговым сетям, которые и могут занять место прежних арендаторов.

В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. зданий, которые планируют включить в программу реновации. Жители этих домов могут проголосовать за или против включения в программу на портале «Активный гражданин», в центрах госуслуг или на общих собраниях жильцов дома. Как ранее сообщал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, одним из первых районов переселения жителей из снесенных хрущевок станет Бескудниково.

По столичному закону о дополнительных гарантиях юридических и имущественных прав граждан при реализации программы реновации, который был подписан мэром Москвы 18 мая и принят Мосгордумой сразу в двух чтениях, собственники нежилых помещений в сносимых пятиэтажках смогут получить возмещение рыночной стоимости своей недвижимости либо равноценное нежилое помещение.

Автор: Игорь Моисеев
Теги: малый бизнес , реновация жилья
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