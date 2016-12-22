ЦБ Узбекистана девальвировал курс национальной валюты почти в два раза

С 5 сентября узбекский сум по официальному курсу ЦБ подешевеет почти вдвое, до 8,1 тыс. за доллар. Таким образом, курс даже обгонит курс черного рынка, который сейчас находится на уровне 7,8 тыс. сум

Ташкент (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный курс национальной валюты в размере 8,1 тыс. сум за доллар. По данным на сайте ЦБ, 4 сентября регулятор оценивал американский доллар в 4210 сум; таким образом, узбекская валюта за один день подешевела почти в два раза.

В пресс-релизе ЦБ Узбекистана говорится, что «равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000–8150 сум за доллар США. На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003–2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8–8,15 тыс. сум за доллар США».

В том же сообщении говорится, что девальвация произошла в соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 2 сентября «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики». В нем говорилось, что использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты является одним из приоритетов государственной экономической политики.

«Курс Центрального банка, как и ранее, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе», — заверил регулятор.​

Как сообщает «РИА Новости», в настоящее время курс доллара на черном рынке, где валюту покупает население и бизнес, составляет около 7,8 тыс. сум за доллар.

Как ранее писал РБК, 29 августа Центробанк Узбекистана опубликовал положение, по которому в стране появятся официальные пункты обмена валюты. В документе не было указано, когда именно они откроются. Однако источники Reuters рассказали, что обменники откроются в начале сентября.

В Узбекистане до этого времени действовали четыре курса валюты: официальный — устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности на основе назначенного Центробанком (самый низкий курс); биржевой — определяется в ходе торгов на Республиканской валютной бирже Узбекистана; клиринговый — формирующийся на товарно-сырьевой бирже. Кроме того, существует черный рынок валюты.