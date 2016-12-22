Чубайс увидел сложности для реформ при действующей в России системе

Анатолий Чубайс считает, что проведение реформ при нынешней социально-экономической и политической системе в России трудновыполнимо. Он называет существующую систему «целостной и сбалансированной» и видит в этом «высокие риски»

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что при сложившейся в России системе проведение экономических реформ в стране становится трудновыполнимым. Такое мнение он высказал в интервью РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У меня плохая позиция на счет реформ. Плохая позиция вот в каком смысле. Я считаю, что действующая социально-экономико-политическая система в стране является удивительно целостной, сбалансированной и даже по-своему гармоничной. Эта система, в которой внутренняя политика дополняет внешнюю политику. Невозможна была бы такая внешняя политика России, если бы не было такой внутренней политики. Ей уже больше 15 лет. Это что означает с точки зрения реформ? Это означает, что попытаться провести экономическую реформу, не затрагивая собственно основы государственного устройства, малореально», — сказал Чубайс.

По его мнению, преобразовать внутреннюю политику, не трогая внешнюю, не очень просто. «Вот эта целостность означает, к сожалению, с точки зрения реформирования, что, скорее всего, нужны целостные шаги, а это означает очень высокие риски», — продолжил свою мысль глава «Роснано».

Также Чубайс высказался за приватизацию в нефтяной отрасли. «Еще про газ можно спорить, но про нефть — я согласен с Алексеем Кудриным», — сказал Чубайс. Ранее в рамках ПМЭФ экс-министр финансов заявил о необходимости приватизации нефтяного сектора в ближайшие семь-восемь лет.

Говоря об антироссийских санкциях и их влиянии на технологический сектор России, Чубайс отметил, что это «довольно болезненная вещь». «У нас по ряду проектов это достаточно сильно ударило», — отметил он. В то же время он подчеркнул, что ни один технологический проект не сорван из-за санкций. «Осложняют — да. Уничтожают — нет», — сказал он.