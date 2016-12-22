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Зампред ЦБ рассказала о переходе российской экономики в новую стадию
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Зампред ЦБ рассказала о переходе российской экономики в новую стадию
ПМЭФ-2017, 16:28
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Зампред ЦБ рассказала о переходе российской экономики в новую стадию
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью РБК на ПМЭФ рассказала о проблемах закредитованности россиян и новой стадии российской экономики
Ксения Юдаева (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Банк России не видит минусов для российской экономики в досрочном достижении таргета по инфляции, рассказала Юдаева. Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 мая в годовом выражении составила 4%, что соответствует цели ЦБ на конец 2017 года.

«Никаких минусов для экономики в досрочном снижении инфляции нет. При этом важно не просто достичь ее, но проводить политику, которая позволить снизить инфляционные ожидания. Это поменяет поведение и бизнес-модели и бизнеса, и граждан, начнет приносить свои плоды и с точки зрения экономического благосостояния», — сказала Юдаева.

Она отметила, что российская экономика растет быстрее ожиданий и уже переходит в новую стадию — экономики с достаточно низким уровнем инфляции.

Зампред ЦБ отметила, что самая большая кредитная нагрузка лежит на бедных и малообразованных людях, так как они берут тяжелые для себя кредиты. Однако в целом по стране кредитная нагрузка весьма разная, считает она. «Нет такого человека — средний россиянин», — подчеркнула Юдаева.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин также заявил, что для российской денежно-кредитной политики наступает новая эра. «Заканчивается эра снижения инфляции, и теперь вопрос стабилизации инфляционных ожиданий и поддержание инфляции в узком диапазоне около целевых уровней. Это качественная задача, она сложная, но в чем я точно уверен, что у нас в Центробанке команда одна из лучших в мире, она точно с этой задачей справится», — сказал он.

В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нынешний таргет по инфляции является недостаточным результатом, сообщало «РИА Новости».

«Несмотря на то что, действительно, инфляция серьезно снизилась, мы не считаем, что добились своей цели. Потому что наша цель — не в один месяц получить 4%, не второй месяц, а обеспечить среднесрочную стабильность низкой инфляции. И о том, что мы добились низкой стабильной инфляции, мы сможем сказать года через два-три, когда именно это обеспечим», — сказала она.

Автор: Екатерина Копалкина
Теги: Инфляция , Центробанк , Ксения Юдаева
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