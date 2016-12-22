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S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США
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S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США
Экономика, 22:26
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S&P предупредило о катастрофических последствиях дефолта в США
Если конгресс США в ближайшее время не повысит потолок госдолга, последствия могут оказаться «более катастрофическими», чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году, предупредило рейтинговое агентство S&P
Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международные рейтинговые агентства предостерегают США от повторения кризиса в связи с исчерпанием законодательно утвержденного лимита госзаимствований. «Неповышение лимита госдолга, скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году, и может стереть значительную часть достижений экономического восстановления, которое последовало за этим крахом», — написала на этой неделе главный экономист S&P Global Ratings Бет Энн Бовино (ее аналитическая записка есть у РБК).

В конце июля министр финансов США Стивен Мнучин в письме конгрессу предупредил, что после 29 сентября казначейство может потерять возможность полноценно финансировать деятельность федерального правительства, если к тому времени потолок госдолга не будет поднят. Это может привести к временному закрытию правительства (government shutdown) и/или дефолту по обязательствам государства.

Конгресс США традиционно время от времени пересматривает верхний предел допустимого федерального долга — с 1960 года законодатели делали это 78 раз. Но в последние годы рутинная процедура стала приводить к эпизодам длительного противостояния и политического торга между конгрессом и исполнительной властью. В 2011 году из-за этого Соединенные Штаты впервые лишились наивысшего кредитного рейтинга. В 2013-м правительство США на две недели прерывало работу из-за того, что конгрессмены вовремя не утвердили бюджет (вопрос был увязан с потолком госдолга).

С ноября 2015 года по март 2017-го действие долгового лимита было приостановлено, то есть Минфин США мог занимать на рынке без оглядки на лимит. Но 16 марта допустимый предел госдолга был установлен заново — на уровне $19,81 трлн (106% прошлогоднего ВВП США), близком к фактическому долгу на тот момент. С марта казначейство США использует «экстраординарные меры», чтобы продолжать выполнять бюджетные обязательства, не увеличивая общую задолженность. В основном это легальные бухгалтерские манипуляции с правительственными пенсионными фондами и валютным стабилизационным фондом, которые позволяют высвободить пространство для финансирования правительственных операций.

Экстраординарные меры могут применяться только временно, и после их исчерпания Минфин США будет вынужден полагаться только на остатки наличности и ежедневные поступления в бюджет, которых не хватает для финансирования всех государственных расходов. В таком случае федеральное правительство может перестать выполнять какие-то из своих обязательств (вплоть до обслуживания долга). Аналитический центр Bipartisan Policy Center оценивает, что «час X» может наступить в начале или середине октября.

Конгрессмены вернутся к работе после летних каникул, 5 сентября. Бовино из S&P ожидает, что законодатели своевременно повысят потолок госдолга, но оговаривается, что «ставить на рациональное американское правительство может быть рискованно». Если правительство приостановит работу с начала октября, рост ВВП за четвертый квартал будет терять 0,2 п. п., или $6,5 млрд, каждую неделю, которую будет продолжаться shutdown, прогнозируют экономисты S&P Global. Если же правительство США допустит дефолт по своим долгам, «воздействие этого события будет хуже, чем коллапс Lehman Brothers в 2008 году», и потрясет рынки и вызовет рецессию в США.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: S&P , дефолт , потолок , госдолг США
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