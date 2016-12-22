Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке дефицита бюджета

Минфин и Минэкономразвития по-разному оценили размер дефицита в бюджета в 2017 году. В ведомстве Антона Силуанова и считают, что он может превысить 2% из-за осенних правок федерального бюджета

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что макроэкономический прогноз на 2017-2020 годы, обновленную версию которого вчера представило Минэкономразвития, ведомства прорабатывали совместно и у Минфина нет к нему замечаний. Но, по мнению министра, по итогам года дефицит федерального бюджета может отличаться от прогноза. «В этом году у нас еще будет осеннее уточнение бюджета, есть определенные задачи, которые мы будем решать, которые будут требовать дополнительных затрат. Каких — вы узнаете, когда будут вноситься поправки в закон о бюджете. Дефицит бюджета в этом году будет около 2%, может чуть-чуть больше», — рассказал Силуанов.

Министр экономического развития Максим Орешкин, представляя обновленный макропрогноз, заявлял что дефицит бюджета в 2017 году составит 2% или ниже, к 2020 году сократится до 0,8%. Документ также предусматривает более высокую цену на нефть и более крепкий рубль.

Использование средств Резервного фонда, из которого финансируется дефицит федерального бюджета, Минфин будет «откладывать до последнего, когда нам действительно понадобятся ресурсы», пояснил Силуанов. «Пока средств достаточно, мы накапливаем наши резервы. В этом году мы планируем накопить более 600 млрд руб. резервов. Это будет источник финансирования дефицита бюджета в 2018 году. В 2019 году мы планируем отказаться от использования Резервного фонда», — рассказал министр.

Осенью Минфин должен подготовить бюджет на 2018–2020 годы, который будет опираться на макропрогноз Минэкономразвития (в июне РБК писал о предварительных бюджетных проектировках на этот период). Среднегодовой курс доллара к рублю в этом году, согласно базовому сценарию, на основе которого готовится бюджет, составит 59,7 руб. (в прошлой версии было 64,2 руб.), к концу года американская валюта будет стоить 63 руб. вместо ожидавшихся ранее 68 руб. Целевого сценария на 2017 год фактически нет (все цифры совпадают с базовым), поскольку стимулирующие меры правительства в этом году еще не начнут действовать. В следующие три года также стоит ждать меньшего ослабления рубля: 64,7, 66,9 и 68 руб. за доллар (среднегодовые значения) вместо ожидавшихся ранее 69,8, 71,2 и 72,7 руб. соответственно. В целевом сценарии рубль в следующие три года будет чуть крепче, чем в базовом.