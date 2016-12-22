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Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017
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Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017
ПМЭФ-2017, 21:36
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Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017
В первый день Петербургского экономического форума главными темами для дискуссий стали реформы в России и их финансовое обеспечение, необходимость приватизации и глобальные угрозы будущего
Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Алексей Кудрин и Кристалина Георгиева (слева направо) (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Нужны ли деньги на реформы

Роста ВВП в 1,5% хватит в этом году, но уже со следующего года будет недостаточно — Россия попала в тренд низкого роста, из которого не может выбраться, рассуждал на одной из первых сессий форума глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, готовящий экономическую программу до 2024 года по поручению президента. Ключевым фактором для выхода из замкнутого круга должен стать рост производительности. Нужно вкладывать в человеческий капитал, а делать это, очевидно, придется за счет бюджета, следовало из слов Кудрина. Именно это допущение и стало причиной спора между Кудриным и финансово-экономическим блоком правительства, который на форуме представляют министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В частности, по мнению Кудрина, нужно увеличить финансирование образования и начать учить студентов критическому мышлению и лидерству, чтобы выплавить из них «инновационных предпринимателей». Но учить молодежь можно и без дополнительных вложений, возразил Кудрину Силуанов. «А что сейчас мешает учить новым навыкам? Давайте в рамках того объема средств и ресурсов», — предложил министр. Важно не количество денег, а качество — качество их администрирования, настаивал Силуанов: «Для нас все очевидно: нужны структурные реформы, изменения. Но проводить их не так просто, потому что это требует перераспределения ресурсов, кому-то где-то сократить объем поддержки. То же самое в медицине, образовании: можно сократить финансирование и сделать таким образом, что с тем же объемом денег результат будет лучше».

Еще одно разногласие — бюджетное правило. Кудрин предлагает направлять в резервы сверхдоходы от нефти дороже $45, а Минфин настаивает на цене отсечения в $40. «Мы же с вами вместе» постепенно повышали цену отсечения, напомнил Силуанов, обращаясь к своему бывшему начальнику Кудрину. «В результате бюджет балансируется при цене свыше $100 за баррель», — возмущался он. Нельзя ориентироваться на оптимистичные прогнозы, бюджет вообще не оптимистичный документ, убеждал Силуанов. «500 млрд руб., о которых мы сейчас говорим, это не те цифры. Значит, нужно подправить программу [ЦСР]. Значит, программа несбалансированная», — констатировал министр. 500 млрд руб. — это годовые сбережения, которых лишится бюджет, если поднять базовую цену барреля с $40 до $45.

Логика «давайте еще чуть-чуть [прибавим]» не работает ни с бюджетом, ни с инфляцией, ни с приватизацией, вступилась за Минфин Набиуллина. Поддержал своего бывшего начальника и Максим Орешкин, до Минэкономразвития работавший заместителем Силуанова в Минфине. По мнению Орешкина, инфраструктуру, на вложениях в которую также настаивает Кудрин, могло бы финансировать не государство, а частный бизнес.

Расходы в ближайшие годы должны сокращаться, парировал Кудрин, но не в таких масштабах, которые закладывает Минэкономразвития, иначе у кого-то придется забрать 1,8 трлн руб. Нужно понимать, что частный сектор дороги строить не будет, экономика уже слишком сильно зависит от государства, поэтому надо не снижать бюджетные траты ниже 34% ВВП.

Но Силуанов теорию Кудрина решил опровергнуть. Объем расходов вовсе не коррелирует с ростом ВВП: в 2005–2007 годах экономика росла наиболее высокими темпами, но расходы тогда не превышали 31% ВВП, напомнил он.

Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Распродать всю нефть

Одним из самых громких заявлений первого дня Петербургского форума стали слова Кудрина о приватизации: весь нефтяной сектор нужно приватизировать за семь-восемь лет, госкомпаний в нем не должно быть вообще. Кудрин рассказал о выступлении министра энергетики Александра Новака в ЦСР — тот, со слов Кудрина, заявил, что самая успешная из подведомственных ему отраслей — угольная, потому что там нет госкомпаний, благодаря чему «они сами справляются». «Он [Новак] мечтает, чтобы и в остальных секторах его энергетического комплекса не было госкомпаний», — поделился Кудрин. У правительства «пока таких планов нет», ответил на заявление главы ЦСР пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэнерго слова Кудрина о Новаке не комментирует.

В ходе сессии предложение Кудрина осталось незамеченным. Силуанов позже сказал корреспонденту РБК, что сохранение контроля государства над такой стратегической отраслью, как нефтяная промышленность, необходимо, однако и увеличение в нем доли частного бизнеса «всегда позитивно».

ПМЭФ-2017: главные контракты

В нефтяной сфере нужна конкуренция, и неважно, в чьей собственности будут конкурирующие компании, ответил на эту дискуссию глава ВТБ Андрей Костин: «Например, у нас в банковской сфере самая большая конкуренция между ВТБ и Сбербанком, и это оба госбанки. А потребители от этого только выигрывают».

К дополнительной приватизации в России призывал на сессии, посвященной глобальной экономике, владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска. «Кто же спорит? Мы только за», — ответил Силуанов, но сразу переключился на тему диверсификации экспорта, бюджетного правила и управления рисками волатильности конъюнктурных доходов. «Нефтяные цены не проблема для России. Цена барреля падала до $27, и правительство справилось, — продолжал Дерипаска, говоривший на английском. — В прошлые годы создалось ощущение, что госкапитализм — это хорошая формула. Но мы видим, что ручное управление осуществляется практически во всех отраслях. Мы должны создать структуру, в которой будет превалировать частная инициатива».

«Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017

В приватизацию всего нефтяного сектора не верится главе РСПП Александру Шохину. Но снизить долю государства в экономике необходимо примерно вдвое, и если удастся хотя бы частично это сделать за счет нефтяного сектора, «то почему нет», рассуждает он.

Нефтегазовый бизнес на ПМЭФ

«Газпром нефть» подписала ряд соглашений с технологическими партнерами. С американской нефтесервисной компанией Halliburton «Газпром нефть» договорилась адаптировать технологии бурения для скважин ключевых месторождений на Ямале — Новопортовского и Восточно-Мессояхского. Компании также договорились оптимизировать разработку других месторождений на Ямале и участков в ХМАО, это позволит вовлечь в разработку 26 млн т новых запасов нефти. Также «Газпром нефть» договорилась с «Яндексом» об использовании технологии BigData для оптимизации процессов бурения и нефтепереработки.

«Газпром» планирует договориться о росте поставок газа в Китай с Дальнего Востока до конца 2017 года, заявил на ПМЭФ председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «Есть договоренность, что поставки по восточному маршруту будут расширяться, мы приступили к коммерческим переговорам по поставкам газа из района Дальнего Востока. Планируем достичь условий до конца 2017 года. Это будет трубопроводный газ». «Газпром», по словам Миллера, в течение последнего времени вышел на предметные проекты по другим проектам, например по подземному хранению газа.

Главные угрозы будущего

В первый день форума также прошла панельная сессия, посвященная «индексу готовности к будущему» — совместному проекту ВЦИОМа и клуба «Валдай» о вызовах завтрашнего дня. Вначале участникам заседания предложили проголосовать по вопросу «Какие риски вы считаете главными для мира в ближайшие 20 лет?». Выбрать предложили из пяти вариантов: экологические проблемы (дефицит чистой воды, продовольствия, техногенные катаклизмы); военные конфликты между странами; терроризм; экономические кризисы, глобальный передел мирового рынка и сопутствующие потрясения; «я не смотрю фильмы-катастрофы и не вижу повода думать об апокалипсисе».

Судя по голосованию, больше всего рисков участники увидели в экологической сфере, а на второе место вышла экономика. «Как истинный марксист, считаю, что экономический базис все решает», — прокомментировал помощник президента Андрей Фурсенко, проголосовавший за этот вариант.

Анжела Стент, директор центра исследований Евразии из Джорджтаунского университета, выбрала вариант «терроризм», однако отметила, что также видит угрозу и в экологии. Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития «Валдая», выбрал вариант «я не смотрю фильмы-катастрофы». «Это неправда, смотрите фильмы-катастрофы, я знаю», — пошутил Фурсенко.

И стенды помогают: что готовы показать участники ПМЭФ-2017 Еще 11 фото
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Все первые четыре пункта тесно связаны друг с другом, заметил глава ВЦИОМа Валерий Федоров. Терроризм он назвал оружием представителей слабых стран, экономический кризис — это последствие опережения одних государств другими, война — попытка ревизии этого опережения. «Востребованность в картине будущего обостряется, когда построить ее почти невозможно», — полагает Федоров.

Обсудили участники и теорию «черных лебедей» (непрогнозируемых событий со значительными последствиями). «Черных лебедей» изобрел талантливый публицист Нассим Талеб — он придумал их как оправдание» для тех проблем, с которыми не удалось справиться, считает директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Заключили обсуждение голосованием за конкурентные преимущества, которые будут определять будущее стран. С большим отрывом победил вариант «качество образования» — этот пункт опередил качество и продолжительность жизни, объем вооруженных сил, объем национальных богатств и качество вооруженных сил. Глава ВЦИОМа полагает, что все пункты вместе важны для создания конкурентных преимуществ.

Быстрицкий пообещал, что «индекс готовности» будет готов к осени. «Если только черный лебедь не прилетит», — заключил Лукьянов.
 

Авторы: Антон Фейнберг, Анна Могилевская, Владимир Дергачев
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