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На аукционе по трассе «Холмогоры» на 8 млрд руб. пресекли нарушение
Бизнес, 18:25
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На аукционе по трассе «Холмогоры» на 8 млрд руб. пресекли нарушение
Антимонопольная служба выявила нарушения в конкурсной документации по аукциону на строительство участка трассы «Холмогоры». Общая стоимость этого контракта, как пояснили в пресс-службе, составляет более 8 млрд руб.
Ремонтные работы на трассе М-8 «Холмогоры» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Заказчик строительства участка трассы «Холмогоры» ФКУ «Центравтомагистраль» не указал в конкурсной документации объем работ, которые генеральный подрядчик стройки должен выполнить своими силами. Такое нарушение после поступившей в ФАС жалобы на аукционе с ценой контракта более 8 млрд руб. выявили и пресекли в антимонопольной службе, говорится в сообщении ведомства.

«Центравтомагистраль», как уточнили в пресс-службе, в настоящий момент проводит «аукцион на строительство и реконструкцию участка дороги» этой трассы.

В мае, как напомнили в ФАС, правительство одобрило постановление, согласно которому «подрядчик по контракту на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» теперь обязан «выполнять определенный объем работ самостоятельно» — без привлечения субподрядчиков. До 1 июля 2018 года, как пояснили в правительстве, объем работ, которые генподрядчик должен выполнять своими силами, «должен составлять не менее 15% от цены контракта, а с 1 июля 2018 года — не менее 25%».

Помимо этого, в постановлении определены 34 вида работ. Согласно документу, из них заказчик должен «выбрать те работы, которые имеют место в рамках исполнения того или иного контракта, и указать их в закупочной документации». Подрядчик же, в свою очередь, должен выбрать из этого списка работы, которые он намерен выполнить самостоятельно. Именно они, как пояснили в правительстве, будут впоследствии включены в госконтракт.

«Чаще всего мы сталкиваемся сейчас с тем, что заказчики не соблюдают свою обязанность по указанию возможных видов и объемов работ, которые генеральный подрядчик должен выполнить своими силами», — цитируются в сообщении на сайте ведомства слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна. Новые правила, по его мнению, «помогут исключить с рынка строительства чистых посредников, которые не выполняют самостоятельно никаких работ, но все равно получают прибыль».

Однако кроме этого нарушения, по данным ФАС, в действиях ФКУ «Центравтомагистраль» антимонопольная служба выявила и другие ошибки. В частности, как выяснили в ведомстве, заказчик строительства участка трассы «Холмогоры», «установил излишние требования к описанию товаров, используемых при выполнении работ», чем нарушил закон о контрактной системе. «К примеру, участники должны были указать показатели водоотделения бетона, его раствороотделения и осадки конуса», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в связи с этим ФАС направила «Центравтомагистрали» «предписание о внесении изменений в аукционную документацию».

ФКУ «Центравтомагистраль» входил в состав Росавтодора. Учреждение выполняет работы по строительству и реконструкции участка трассы М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска (в частности, на 448 км и 468 км в Вологодской области).

В июле этого года стало известно о том, что завершить исполнение контракта с «Центравтомагистралью» по реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» не может ДСК «Автобан». Как поясняли тогда в Росавтодоре, это происходило из-за сложностей с расселением двух домов в зоне проведения работ. До этого, в мае, «Автобан» обращался в Подмосковный арбитражный суд с иском к «Центравтомагистрали», требуя продлить действие контракта до конца 2017 года. Однако 20 июля суд отказал компании в этих требованиях. «Автобан», как постановил арбитраж, не представил доказательств, что какая-либо из сторон исполняет контракт или устраняет препятствия для этого.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: аукцион , ФАС , трасса , М-8 «Холмогоры»
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