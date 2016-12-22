Арестованный владелец «Настюши» нашел деньги на достройку «Царицыно»

Владелец группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич договорился о завершении проекта по строительству ЖК «Царицыно» на юге Москвы. По словам адвоката предпринимателя, новый инвестор готов вложить 62 млрд рублей

Игорь Пинкевич (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Предприниматель Игорь Пинкевич, арестованный судом в середине августа за мошенничество при строительстве ЖК «Царицыно» в Москве, нашел способ достроить жилой комплекс. Иностранный банк вложит в проект 62 млрд рублей, говорится в сообщении адвоката предпринимателя Михаила Захарова (есть в распоряжении РБК).

Эту информацию РБК подтвердил советник по коммуникациям зерновой компании Арсений Меситов. Привлеченных средств будет достаточно для завершения всего проекта целиком, утверждают представители Пинкевича. Название банка собеседники РБК не уточнили.

Ранее 21 августа РБК со ссылкой на представителя Пинкевича сообщал, что поиск необходимых средств велся до самого последнего момента. «Уже было сформировано предварительное решение, для финализации которого не хватило буквально одного месяца», — говорил Меситов. Он назвал арест предпринимателя «рейдерским захватом проекта по строительству ЖК «Царицыно» со стороны строительной компании ГВСУ «Центр» (бывший подрядчик проекта. — РБК) и Промсвязьбанка (бывший кредитор проекта. — РБК)».

В рамках решения спорных вопросов, дольщикам будет предложено либо расторгнуть договор долевого участия и вернуть сумму, которую они уже заплатили, либо дождаться завершения строительства и получить квартиры, говорится в сообщении адвоката Игоря Пинкевича. Там же указано, что Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства правительства Москвы (Москомстройинвест) включил в реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» 732 человека.

Об аресте владельца зернового холдинга ГК «Настюша», Игоря Пинкевича, стало известно 20 августа. Правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом с учетом того, что бизнесмен перенес микроинсульт, было принято решение поместить его в больницу. Советник по коммуникациям зерновой компании Арсений Меситов заявил РБК, что арест Пинкевича был обжалован с тем, чтобы добиться его помещения под домашний арест. «В ближайшее время мы ожидаем решение суда», — добавил он.

Зерновая компания «Настюша» была основана в 1992 году супругами Игорем и Людмилой Пинкевичами. Группа компаний занимается продовольственным бизнесом, в частности является крупнейшим столичным поставщиком хлеба. Единственный девелоперский проект «Настюши» — строительство ЖК «Царицыно». В рейтинге Forbes «200 крупнейших непубличных компаний» ГК Пинкевичей занимает 50-е место.



