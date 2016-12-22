Россия с 1 сентября снимет запрет на поставки турецких кабачков и тыкв

ФАС одобрила покупку «Открытием» контроля в «НПФ Электроэнергетики»

СК подтвердил задержание вице-мэра Мирного за наркотики

В Чите загорелось здание краевого суда

Ткачев не исключил возобновления поставок томатов из Турции

Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет

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В Кремле прокомментировали «серьезные разногласия» Путина и Макрона

Песков прокомментировал сообщение Bloomberg о «фаворите Путина» Орешкине

Кремль рассказал о предстоящей встрече Путина со школьниками

Импорт одежды в Россию впервые за три года покажет рост

Главой Института культуры назначен экс-сотрудник администрации президента

Стало известно место похорон скрипача Когана

Главный архитектор Симферополя покинула свой пост

Медведев рассказал о планах выделить 160 млрд руб. на развитие Арктики

У сбившего певицу Линду водителя не оказалось российских прав

Умер исполнитель главной роли в фильме «Не бойся, я с тобой!»

На затопленном химзаводе в штате Техас произошло два взрыва

Два кандидата снялись с выборов губернатора Карелии

В США рекомендовали отозвать 465 тыс. кардиостимуляторов из-за кибератак

«Яндекс» назвал время переключения россиян с работы на развлечения

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Вертолет МЧС вылетел в Забайкалье на поиски пропавших туристов из Москвы

Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют 1 сентября из-за Курбан-байрама

В Сирии началась операция по обмену боевиков ИГ на бойцов армии Асада

WSJ связала проекты экс-советника Трампа с Дерипаской и интересами России

Шарапова ответила на критику других игроков в ходе US Open

В США впервые одобрили генную терапию в борьбе с раком

СК начал проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

СБУ сообщила о расследовании двух покушений на Порошенко