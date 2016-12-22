Россия с 1 сентября снимет запрет на поставки турецких кабачков и тыкв

Россия с 1 сентября снимает ограничения на поставки из Турции растительной продукции, которая вызывала ранее претензии у Россельхознадзора. Об этом в интервью РБК рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Речь идет об отмене ограничений на ввоз кабачков, тыкв и других овощей (кроме баклажанов и гранатов), запрещенных весной 2016 года по фитосанитарным соображениям.
«С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года», — заявил Ткачев.
Российская сторона, в свою очередь, рассчитывает на допуск российских экспортеров к поставкам мяса говядины и птицы на турецкий рынок. «Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным», — уверен глава Минсельхоза.
Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции некоторых видов продовольствия после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. Кроме того, весной 2016 года был введен запрет на ввоз в Россию баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. Безопасность этой продукции вызывала сомнения у Россельхознадзора. Введенные по политическим соображениям ограничения были частично сняты в 2017 году, однако запрет Россельхознадзора оставлся в силе.