Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов

Башкирский арбитраж посчитал, что реорганизация «Башнефти» в 2014 году была выводом активов со стороны АФК «Система», так как она проводилась перед истребованием акций государством и на условиях, определенных АФК

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Арбитражный суд Башкирии в мотивировке своего решения признал реорганизацию «Башнефти», проведенную в 2014 году тогдашними собственниками компании АФК «Системой» и «Системой-инвест», способом неправомерного вывода активов. Об этом говорится в решении суда, передает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что реорганизация «Башнефти» была «выводом активов» из нефтекомпании, так как ее условия были определены АФК «Системой» и «Системой-инвест». В Арбитражном суде также указали на то, что реорганизация была проведена в январе — мае 2014 года — «непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года».

«[Это] ​указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — говорится в документе.

Таким образом, суд счел мнение истцов, «Роснефти», «Башнефти» и двух министерств Башкирии, правомерным. ​По утверждению суда, АФК «Система» имела другие возможности реорганизации, «но не предоставила доказательств разумности и экономической целесообразности совершенных в отношении «Башнефти» действий».

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», снизив требуемую истцом компенсацию с 170,6 млрд до 136,3 млрд руб.​ АФК «Система» будет обжаловала решение суда.

«Судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как курс рубля», — говорил ее представитель Сергей Копытов.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отмечал, что компания удовлетворена решением суда, так как «суд полностью признал правовую позицию «Роснефти».

«Башнефть» до конца 2014 года принадлежала «Системе» Владимира Евтушенкова. Нефтекомпания перешла государству по решению московского арбитража, который постановил вернуть «Башнефть» из-за нарушений, допущенных при вхождении «Системы» в капиталы компаний Башкирского ТЭКа в 2009 году. «Роснефть» стала владельцем контрольного пакета акций «Башнефти» в октябре 2016 года. Приватизационная сделка обошлась компании в 329,7 млрд руб.

Иск к «Системе» «Роснефть» подала 2 мая, подсчитав, что убытки от реорганизации «Башнефти» в 2014 году составили 106,6 млрд руб. Претензия заключалась в том, что актив «Башнефти» — 49,4% акций ЗАО «Система-Инвест» (стоимость 57,2 млрд руб.) — был передан АФК «Системе» в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. Также «Роснефть» включила в список претензий списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. и то, что АФК погасила 3,9% акций «Башнефти» (12,5 млрд руб.), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями сделки

«Роснефть» увеличила претензии до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля с 2014 года. С 26 июня активы «Системы» арестованы судом по требованию «Роснефти». Это 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании. 28 августа АФК объявила о своем техническом дефолте по обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. из-за ареста активов.