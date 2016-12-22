Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,89 58,43 EUR Нал. 70,16 69,43 USD Бирж. 58,56 -0,27 EUR Бирж. 69,64 -0,80 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 50,77 -0,10% DJIA 21892,43 +0,12% Nasdaq 6368,31 +1,05% FTSE 7365,26 +0,38%
Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов
Лента новостей
«Киберленинка» привлекла первые инвестиции 06:09, Бизнес В Казахстане трое шахтеров погибли при выбросе метана 05:49, Общество Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов 05:35, Бизнес Вандалы осквернили мемориал советским добровольцам в Мадриде 05:21, Общество Эксперты напомнили об опыте КНДР после предложения «национализации» Сети 04:56, Технологии и медиа Фонд Ди Каприо пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана «Харви» 04:50, Общество Неизвестный открыл огонь по полицейским в Калифорнии 04:22, Общество УАЗ начнет продавать машины за криптовалюту 03:57, Бизнес Тереза Мэй пообещала остаться на посту премьер-министра после Brexit 03:34, Политика FT узнала о даче Ахметшиным показаний по делу о связях Трампа с Россией 03:19, Политика Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии 03:08, Общество Мексика направит гуманитарную помощь в США из-за урагана «Харви» 02:54, Общество СМИ узнали об объяснении Джабраиловым стрельбы в отеле проверкой оружия 02:20, Общество Макрон признал общение с Эрдоганом проблемой в работе президентом Франции 02:16, Политика Полиция начала поиск участников стрельбы в центре Москвы 02:00, Общество Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном санкции против КНДР 01:48, Политика МВД не нашло признаков «спаивания» погибшего в ДТП в Балашихе мальчика 01:42, Общество Пентагон раскрыл истинную численность войск США в Афганистане 01:33, Политика ОБСЕ обратилось в МИД Украины из-за высылки российской журналистки 00:53, Политика Власти Техаса заявили об ущербе от урагана «Харви» в более чем $125 млрд 00:50, Общество Российский космический аппарат снял ураган «Харви» с орбиты 00:24, Общество Певица Линда рассказала об аварии с грузовиком в центре Москвы 00:05, Общество У созданной более века назад винодельни «Мысхако» сменился владелец 00:00, Бизнес Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера 30 авг, 23:34, Политика МВД назвало причину наезда грузовика на людей в центре Москвы 30 авг, 23:22, Общество В Краснодаре при аварии на остановке пострадали пять человек 30 авг, 23:12, Общество Кандидаты в мундепы собрали 275 тыс. руб. на аукционе в Москве 30 авг, 23:08, Политика Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги» 30 авг, 23:00, Политика
Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов
Бизнес, 05:35
0
Суд счел реорганизацию «Башнефти» неправомерным выводом активов
Башкирский арбитраж посчитал, что реорганизация «Башнефти» в 2014 году была выводом активов со стороны АФК «Система», так как она проводилась перед истребованием акций государством и на условиях, определенных АФК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Арбитражный суд Башкирии в мотивировке своего решения признал реорганизацию «Башнефти», проведенную в 2014 году тогдашними собственниками компании АФК «Системой» и «Системой-инвест», способом неправомерного вывода активов. Об этом говорится в решении суда, передает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что реорганизация «Башнефти» была «выводом активов» из нефтекомпании, так как ее условия были определены АФК «Системой» и «Системой-инвест». В Арбитражном суде также указали на то, что реорганизация была проведена в январе — мае 2014 года — «непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года».

«[Это] ​указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации, прежде всего, для неправомерного вывода активов контролируемого общества», — говорится в документе.

Таким образом, суд счел мнение истцов, «Роснефти», «Башнефти» и двух министерств Башкирии, правомерным. ​По утверждению суда, АФК «Система» имела другие возможности реорганизации, «но не предоставила доказательств разумности и экономической целесообразности совершенных в отношении «Башнефти» действий».

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», снизив требуемую истцом компенсацию с 170,6 млрд до 136,3 млрд руб.​ АФК «Система» будет обжаловала решение суда.

«Судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций. Судья не отвергла и самое абсурдное требование истцов, которое подразумевает ответственность АФК «Система» за такой макроэкономический показатель, как курс рубля», — говорил ее представитель Сергей Копытов.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отмечал, что компания удовлетворена решением суда, так как «суд полностью признал правовую позицию «Роснефти».

«Башнефть» до конца 2014 года принадлежала «Системе» Владимира Евтушенкова. Нефтекомпания перешла государству по решению московского арбитража, который постановил вернуть «Башнефть» из-за нарушений, допущенных при вхождении «Системы» в капиталы компаний Башкирского ТЭКа в 2009 году. «Роснефть» стала владельцем контрольного пакета акций «Башнефти» в октябре 2016 года. Приватизационная сделка обошлась компании в 329,7 млрд руб.

Иск к «Системе» «Роснефть» подала 2 мая, подсчитав, что убытки от реорганизации «Башнефти» в 2014 году составили 106,6 млрд руб. Претензия заключалась в том, что актив «Башнефти» — 49,4% акций ЗАО «Система-Инвест» (стоимость 57,2 млрд руб.) — был передан АФК «Системе» в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. Также «Роснефть» включила в список претензий списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. и то, что АФК погасила 3,9% акций «Башнефти» (12,5 млрд руб.), выкупленных у миноритариев, несогласных с условиями сделки

«Роснефть» увеличила претензии до 170,6 млрд руб., объяснив это ослаблением рубля с 2014 года. С 26 июня активы «Системы» арестованы судом по требованию «Роснефти». Это 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании. 28 августа АФК объявила о своем техническом дефолте по обязательствам на сумму 8,9 млрд руб. из-за ареста активов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Арбитражный суд Башкирии
Главное
FT узнала о даче Ахметшиным показаний по делу о связях Трампа с Россией Политика
Материалы по теме
АФК «Система» объявила о техническом дефолте Бизнес
Суд взыскал с АФК «Система» 136 млрд руб. в пользу «Роснефти» Бизнес
Суд в Башкирии отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку