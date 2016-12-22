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Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5%
14:06
Артем Филипенок, Людмила Подобедова
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5%
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Чистая прибыль нефтяной компании в первом квартале этого года составила 62,3 млрд рублей по МСФО, что выше прогнозов аналитиков. Как следует из отчета компании, значительное влияние на величину чистой прибыли оказал неденежный убыток по курсовым разницам.

Рост выручки объясняется главным образом увеличением цен реализации, а также ростом объема продаж нефти и нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов трейдинга.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 8,2% и достиг 207,6 млрд рублей. ЛУКОЙЛ отметил, что рост показателя сдерживался укреплением рубля, введением повышающего коэффициента по НДПИ на нефть, ростом ставок акцизов на нефтепродукты и транспортных тарифов.

В компании при этом отметили, что среднесуточная добыча снизилась по сравнению с первым кварталом 2016 года на 1,1%, что связано с временными внешними ограничениями объемов добычи российских компаний. Добыча же газа выросла на 2,8% по сравнению с первым кварталом 2016 года.

Компания также сообщила о сокращении на 6,8% капитальных затрат, что объясняется завершением программы модернизации и сезонными факторами. 

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ЛУКОЙЛ
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