«Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

«Газпром» предложил не привлекать конкурентов к созданию единого инжинирингового центра по проектам СПГ. Независимые российские газопроизводители не готовы отдавать заказы новой структуре, утверждают в концерне

«Роснефть» и НОВАТЭК идут своим путем

Ключевые российские производители не смогли договориться о создании независимого единого инжинирингового центра по проектам сжиженного природного газа (СПГ), который получил бы функции EPC-подрядчика для разработки российских технологий по сжижению газа (EPC-подряды подразумевают производство работ под ключ — от проектирования до строительства и монтажа конструкций с передачей рисков подрядчику). Поэтому «Газпром», как следует из письма заместителя председателя правления Виталия Маркелова заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову (копия есть в распоряжении РБК), находит затруднительной дальнейшую реализацию этого замысла.

Поручение объединить усилия в области разработки СПГ-технологий российские газопроизводители получили от Владимира Путина в 2015 году. «Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире», — заявил президент России в рамках Арктического форума в конце марта 2017 года.

Виталий Маркелов Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Маркелов в письме от 13 апреля 2017 года поясняет, что один из независимых производителей, НОВАТЭК, на профильном совещании в Минэнерго в марте сообщил, что намерен развивать собственные инжиниринговые мощности с участием французской инжиниринговой компании Technip и не собирается передавать заказы на услуги EPC или EPCM во вновь создаваемый инжиниринговый центр. «Роснефть», сообщает Маркелов, поддерживает создание инжинирингового центра, «но с использованием его услуг на добровольной основе, исключая передачу ему своих заказов на услуги EPC или EPCM».

Как пишет топ-менеджер «Газпрома», газовый концерн готов создать такой центр без участия конкурентов как минимум на первом этапе. Маркелов напоминает, что проектный институт «Газпрома» ВНИИГАЗ уже реализует проект с немецкой Linde по локализации производства высокотехнологичного иностранного оборудования по СПГ в России. Официальный представитель Минэнерго отказался комментировать РБК переписку заместителя министра. Представители «Роснефти» и «Газпрома» также от комментариев отказались. Представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.

Поддержка СПГ-проектов обсуждалась на президентской комиссии по ТЭК в октябре 2015 года, а в 2016 году Минэнерго подготовило предложения по созданию центра с функциями EPC-подрядчика для разработки отечественных технологий сжижения газа. Предполагалось, что создание центра будет профинансировано из бюджета. Вопрос в очередной раз обсуждался 16 мая 2017 года на заседании правительственной комиссии по импортозамещению. «В настоящий момент лицензии принадлежат зарубежным компаниям, а российские компании начинают самостоятельно развивать эти технологии, что может привести к избыточным расходам и дублированию расходов. Здесь нужно консолидировать усилия, поэтому мы будем создавать единый инжиниринговый центр по данному вопросу», — заявил тогда первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин.

«Газпром» поддерживает концепцию Минэнерго по созданию независимого единого инжинирингового центра по проектам СПГ путем образования совместного предприятия между международной инжиниринговой компанией и российским проектным институтом», — заключает Маркелов​.

С Shell по дороге

Минэнерго совместно с Минпромторгом и компаниями ТЭК продолжает работу по созданию инжинирингового центра СПГ, однако окончательное решение о конфигурации, составе участников и наборе задач пока не принято, сообщил РБК официальный представитель ведомства.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Источник в Минэнерго пояснил РБК, что «Роснефть» и НОВАТЭК не отказываются от участия в создании единого СПГ-центра категорически, но пока не готовы загружать еще не созданную структуру заказами на основе EPC, что логично. Чиновник полагает, что на первом этапе такой центр может быть создан на базе структур «Газпрома», а в перспективе его услуги будут востребованы и другими участниками рынка. Собеседник РБК отмечает, что международным партнером инжиринингового СПГ-центра может стать интернациональный концерн Shell, а российскую сторону может представлять один из профильных проектных институтов «Газпрома», как и говорится в письме Маркелова.

В середине июля 2016 года Кирилл Молодцов на форуме «Петербургский диалог» выразил надежду на взаимодействие по импортозамещению оборудования для СПГ с «Газпромом», Shell и Linde. «Если инжиниринговый центр будет создан, концерн Shell будет готов рассмотреть возможность участия в нем», — сообщила РБК представитель нидерландско-британской компании в России Вера Сурженко.

НОВАТЭК тем временем продолжает работу над своим собственным инжиниринговым центром. Как сообщил 24 октября 2016 года в интервью «Коммерсанту» совладелец компании Леонид Михельсон, в ближайшее время НОВАТЭК примет решение по созданию такой структуры в партнерстве с подконтрольным «Сибуру» НИПИгазом. «Мы видим серьезные возможности по оптимизации затрат с учетом объединенного инжиниринга и локализации в России основного оборудования по СПГ-проектам», — цитирует его издание.

Источник РБК в компании объяснил, что она предпочитает развивать собственные мощности, в том числе по импортозамещению оборудования и технологиям СПГ в рамках проекта «Ямал-СПГ», так как передача заказов еще не созданной единой структуре рискованна с точки зрения принципов конкуренции и выполнения подрядчиком взятых на себя гарантий.

Создание единого инжинирингового центра по СПГ на базе «Газпрома» наиболее эффективное решение, поскольку концерн уже сейчас заинтересован в этом, полагает аналитик Vygon Consulting Мария Белова. «Если крупнейший игрок российского газового рынка заинтересован использовать наработки такого центра в собственном производстве СПГ, то это гарантия того, что новая структура не будет мертворожденной», — полагает эксперт. Она считает, что со временем конкуренты также могут начать сотрудничество, если новая структура докажет свои компетенции, либо будут развивать собственные аналогичные проекты. «Учитывая, что рынок производства сжиженного природного газа конкурентный, сложно рассчитывать на то, что «Роснефть», «Газпром» и НОВАТЭК сразу объединят усилия на базе одной структуры для развития отечественных СПГ-технологий», — отмечает эксперт

Алексей Белогорьев, заместитель гендиректора Института энергетики и финансов, напоминает, что у газпромовского профильного ВНИИГАЗ есть проблемы как с финансированием, так и с кадрами, поэтому логично его привлечение к проекту, с учетом передачи зарубежных технологий совместному предприятию. Однако Белогорьев сомневается в том, что создание центра окупит себя, если его загружать только заказами газовой монополии. «Опасения независимых газопроизводителей логичны: рискованно доверять в конкурентном поле свои заказы такой структуре, если она будет создана на базе предприятий «Газпрома», а не независимого института. Даже если в состав структуры вошли бы полностью независимые участники рынка, риск остается, ибо предприятие должно наработать соответствующий опыт, прежде чем претендовать на заказы крупных компаний на рыночной основе, а не по указке сверху», — считает он.​

В 2016 году мировой рынок СПГ составил около 265 млн т. Россия входит в число крупных поставщиков сжиженного газа. К 2030 году рынок вырастет почти вдвое, до 460 млн т, согласно оценке вице-президента по коммерческим вопросам Shell в России Дугласа Бакли.