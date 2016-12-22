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Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота»
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Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 13:02
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Соколов поручил подсаживать клиентов «ВИМ-Авиа» на рейсы S7 и «Аэрофлота»
Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 должны резервировать блоки кресел для пассажиров попавшей в тяжелую финансовую ситуацию авиакомпании «ВИМ-Авиа», распорядился глава Минтранса Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Минтранса Максим Соколов, получивший ранее от президента предупреждение о неполном служебном соответствии, поручил авиакомпаниям «Аэрофлот» и S7 резервировать блоки кресел для пассажиров «В​​ИМ-Авиа» при сокращении ими региональных полетов, передает корреспондент РБК. Они будут использованы для подсадки пассажиров «ВИМ-Авиа».

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Решение принято в ходе утреннего заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которое провел Соколов. По его словам, вывоз туристов из турецкой Антальи продолжает оставаться главным приоритетом. Для этих целей будут задействованы шесть рейсов, которые выполнят борты «ВИМ-Авиа» и два борта сторонних компаний.

Кроме того, принято решение размещать на сайте Росавиации суточный план полетов авиакомпании «ВИМ-Авиа».

26 сентября Росавиация сообщала, что для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях, выделено 200 млн руб. Готовность брать таких пассажиров на свободные места в своих самолетах выразили семь авиакомпаний — «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

28 сентября глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК сообщил, что к нему по поводу перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» власти не обращались.

«Но мы бы отказались. У нас нет свободных емкостей для перевозки чужих пассажиров», — сказал руководитель дочернего лоукостера «Аэрофлота».

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В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», которая предписывает перевозчику использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа».

По данным оперативного штаба, всего за вчерашние сутки перевезены почти 4 тыс. пассажиров. Более 2 тыс. перевезены бортами «ВИМ-Авиа», 1247 — другими российскими авиакомпаниями, 548 — иностранными авиаперевозчиками. На пятницу, 29 сентября, запланировано 36 рейсов: 22 регулярных и 14 чартерных. Из них 16 — это внутренние регулярные рейсы, шесть — международные регулярные и 14 — международные чартеры.

Вечернее заседания штаба запланировано на 19:00

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Ранее, 27 сентября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал работу Минтранса и заявил, что объявляет Соколову предупреждение о неполном служебном соответствии. 29 сентября соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Президент также предупредил, что за взысканием могут последовать новые решения в зависимости от результатов ликвидации кризиса с «ВИМ-Авиа».
 

Авторы: Василий Маринин, Владислав Гордеев, Евгений Калюков.
Теги: Минтранс , «ВИМ-Авиа» , авиапассажиры
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