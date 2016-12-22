Чистая прибыль «Совкомфлота» упала в 11 раз

Крупнейшая судоходная компания России «Совкомфлот» сократила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11 раз, до $15,2 млн, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Показатель EBITDA сократился на четверть, до $283 млн, выручка в тайм-чартерном эквиваленте — на 8%, до $531 млн (ТЧЭ — специализированный показатель в судоходстве).

По словам гендиректора компании Сергея Франка, слова которого приводятся в пресс-релизе компании, работа «Совкомфлота» в отчетный период «проходила на фоне значительного ослабления конъюнктуры мирового рынка морской транспортировки энергоносителей». «Ставки в некоторых сегментах снизились более чем на 50% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув исторических минимумов», — подчеркнул Франк.

Согласно сообщению компании, существеннее всего упали доходы от перевозки нефти и нефтепродуктов — на 84%, до $182 млн и на 21%, до $85 млн, соответственно. При этом выручка от обслуживания морской нефтегазодобычи выросла на 66%, до $181 млн, от транспортировки газа — на 4%, до $76,4 млн.

Правительство уже несколько лет безуспешно планирует приватизировать 25% акций компании. В текущем году чиновники также заявляли, что компания может быть продана, однако сроки также уже сдвигались несколько раз.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России. 100% акций принадлежат государству. По состоянию на 30 июня 2017 года флот СКФ состоял из 149 судов.