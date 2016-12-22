«Аэрофлот» выделит 1,8 млрд руб. на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

«Аэрофлот» использует собственные средства для финансирования операционной деятельности «ВИМ-Авиа». Соответствующую директиву перевозчику направил вице-премьер Аркадий Дворкович

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как сообщает пресс-служба правительства, Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту», в которой перевозчику предписано использовать собственные средства для финансирования «ВИМ-Авиа». В соответствии с документом выделение денег инициируют представители государства в совете директоров «Аэрофлота».

Компенсировать потраченные средства «Аэрофлот» сможет за счет взаиморасчетов с отраслью, указывается в директиве.

Источник, знакомый с решением совета директоров «Аэрофлота» по этой директиве, сказал, что речь идет о выделении «ВИМ-Авиа» 1,8 млрд руб. Эту цифру РБК подтверждал в среду поздно вечером еще одни источник, близкий к авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» выпустил сообщение, в котором заявил, что не заинтересован в самолетах, маршрутной сети и других активах «ВИМ-Авиа», сообщает агентство ТАСС.

Вечером 28 сентября правительство России выделило 98 млн руб. из резервного фонда кабинета министров на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и оказанных услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа».

В заявлении указывалось, что общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

«Из-за сформировавшейся задолженности за наземное обслуживание воздушных судов авиакомпании, техническое обслуживание, предоставление горюче-смазочных материалов, бортовое питание и аэронавигационное обслуживание зарубежные аэропорты отказываются обслуживать самолеты авиакомпании, что препятствует перевозке пассажиров», — говорится в заявлении правительства.

В опубликованном комментарии Дворковича указывается, что основной задачей на данный момент является возвращение пассажиров домой. «Выделенные средства позволят обеспечить оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов», — говорится в его заявлении.