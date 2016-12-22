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Bloomberg рассказал о нежелании китайцев наследовать бизнес родителей
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Bloomberg рассказал о нежелании китайцев наследовать бизнес родителей
Бизнес, 15:53
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Bloomberg рассказал о нежелании китайцев наследовать бизнес родителей
В ближайшее десятилетие от дел отойдут около 3 млн предпринимателей, но более чем в половине семей дети не хотят заниматься бизнесом родителей
Фото: Toru Hanai / Reuters

Семейные предприятия составляют до 90% частного бизнеса в Китае, и в ближайшие 5–10 лет, как ожидается, около 3 млн основателей таких компаний передадут бразды правления своим детям, пишет Bloomberg со ссылкой на книгу бизнес-публициста У Сяобо об истории китайских частных компаний. Всего в стране зарегистрировано 21,6 млн частных предприятий.

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Частные фирмы стали появляться в Китае относительно недавно: Дэн Сяопин начал экономическую реформу в 1978 году, первые частные компании стали возникать в 1980-х, рассказал агентству директор Центра по исследованию семейного бизнеса и предпринимательства в Азии Роджер Кинг. Основатели этих компаний находятся в предпенсионном возрасте, подчеркивает он.

Многие семейные компании работают в традиционных секторах экономики и ориентированы на экспорт, они также столкнулись с ростом стоимости труда. Молодежь в Китае больше привлекают быстрорастущие сектора экономики вроде электронной торговли, пишет агентство. Кинг, ссылаясь на данные отчета Всекитайской федерации промышленности и торговли (ACFIC), говорит, что только 40% детей бизнесменов в Китае готовы унаследовать предприятия родителей.

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Партнер PwC China и эксперт в области семейного бизнеса Ребекка Ван пояснила изданию, что наследованию бизнеса может также помешать разрыв между двумя поколениями китайских предпринимателей: многие родители имеют только среднее образование и посвятили бóльшую часть жизни своим компаниям, в то время как их дети учились за рубежом. В силу этого подход к управлению бизнесом может существенно различаться.

Но некоторые китайские предприятия уже перешли «по наследству». Bloomberg приводит пример компании Hangzhou Wahaha, крупного производителя напитков. Ее 71-летний основатель Цзун Цинхуо назначил президентом свою 35-летнюю дочь. В 2005 году предприниматель Ян Гоцян передал управление девелоперской компании Country Garden дочери. По состоянию на 28 сентября она занимает 43-ю строчку в индексе миллиардеров Bloomberg с состоянием в $20 млрд.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Китай , семейный бизнес
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