Совладельцу «ВИМ-Авиа» предъявят заочное обвинение в мошенничестве

Следователи предъявят заочное обвинение совладельцу «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее были задержаны гендиректор и главный бухгалтер перевозчика

Находящемуся за границей совладельцу компании «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву будет предъявлено заочное обвинение. Об этом РБК сообщил источник в СКР. Эту информацию РБК подтвердил источник, знакомый с материалами расследования.

«Так как Мурсекаев находится за границей, то обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании «ВИМ-АВИА» будет предъявлено заочно», — рассказал он. Обвинение Мурсекаеву предъявят по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до десяти лет.

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