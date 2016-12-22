Danone привезет из Европы в Сибирь 5 тыс. коров из-за роста цен на молоко

Чтобы ликвидировать последствия роста цен на молоко в России, Danone расширяет производство сырого молока. Компания купила ферму в Сибири, куда отправит 5 тыс. коров голштинской породы

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Контрсанкции России, запрещающие импорт сыров из Евросоюза, вызвали рост цен на молоко в стране. Чтобы минимизировать последствия повышения цен, французская компания Danone намерена перевезти почти 5 тыс. коров на ферму в Сибирь. Об этом сообщает Bloomberg

Коров голштинской породы уже доставляют на грузовиках из Нидерландов и Германии (они преодолевают 4,5 тыс. км) на ферму под Тюменью, сообщил агентству глава российского отделения Danone Чарли Капетти. По его словам, такие меры защитят компанию от роста цен на сырое молоко, который составил 14% в этом году.

«Цены на молоко стабильно растут», — сказал Капетти, отметив, что это сильно влияет на производство​ таких продуктов, как йогурт.

Danone обычно не инвестирует в сельское хозяйство, отмечает Bloomberg, но сделала исключение для России и вместе с местной компанией «Дамате» вложилась в ферму на 60 га. Производство молока на ней началось в мае, а в сентябре привезут последнюю партию крупного рогатого скота.

«Мы надеемся, что рост цен на молоко в России замедлится в следующем году», — отметил глава Danone в России. По его словам, разница между спросом и предложением уменьшается по мере поступления нового молока на рынок.

Инфляция может помочь российскому рынку молока восстановиться в натуральном выражении, но, по мнению Капетти, это не приведет к быстрому экономическому росту, так как продажи растут вместе с ценами.

В 2014 году Россия в ответ на санкции Евросоюза за присоединение Крыма запретила импорт молочной продукции из ЕС. Из-за этого вырос спрос на молоко, так как российские производители сыра попытались заменить французский камамбер и итальянский пекорино.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» сообщил в докладе об отношении россиян к продуктам из «санкционных» категорий, что с 2015 года почти удвоилось число россиян, недовольных качеством молока и молочных продуктов, с 8 до 15%.

Как следует из сообщения на сайте Danone, первый этап комплектации молочного комплекса в Тюменкой области прошел зимой 2017 года, тогда было поставлено 3100 голов скота. Второй этап — поставка еще 1850 коров — должен был завершиться в мае 2017 года, но, как следует из материала Bloomberg, поставки затянулись. «В этом году предприятие планирует произвести 4,8 тысяч тонн молока», — отмечается в сообщении.