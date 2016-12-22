Мощности электростанций Дерипаски и «Газпрома» заинтересовали майнеров

Майнеры заинтересовались избыточными мощностями электростанций. «Евросибэнерго», которая предоставляет площадки с энергетической инфраструктурой, больше всего предложений получает от майнеров. Подобный опыт есть и у «ОКГ-2»

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Владельцы электростанций стали получить предложения от майнеров криптовалют сдать избыточную электроэнергию в аренду с инфраструктурой. По данным «Ведомостей», в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски уже получили «десятки обращений». Подобные услуги предлагает и «ОГК-2».

По словам представителя «Евросибэнерго», у компании есть больше 70 площадок с «возможностью быстрого подключения к электрическим сетям и подстанциям и недорогой электроэнергией» в Сибири, на Урале и в европейской части России, оставшиеся после закрытия производств.

Компания даже запустила сайт для обзора площадок, чтобы привлечь инвесторов, и больше всего запросов получила от майнеров. По словам представителя, заявки разные — от 100 кВт до 30 МВт. Но пока что сотрудничество только в стадии обсуждения.

На интерактивной карте на сайте компании отмечены три электростанции в европейской части России, на которых можно арендовать мощности. Это ТЭЦ Автозаводская (резерв мощности 580 МВт) в Нижнем Новгороде, ТЭЦ Новокондровская в Калужской области (7 МВт) и Ондская ГЭС (резерв не указан). Более 40 площадок расположены в Сибири. Например, есть промплощадка уч. №1 ТЭЦ-9 (ТЭЦ-1) в Ангарске, со свободной площадью 141,5 га и резервом до 166 МВт.

Подобные услуги предлагает и «Оптовая генерирующая компания — 2» (ОГК-2, входит в «Газпром энергохолдинг»), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из энергокомпаний. В мощностях ОГК-2, по его данным, заинтересованы предприятия в сфере металлургии, сельского хозяйства и IT-индустрии.

Существует препятствие заключению прямых договоров с электростанциями, так как по закону мощности более 25 МВт (как у ОГК-2 и «Евросибэнерго») обязаны продаваться через оптовый рынок. «Потребители, даже заключая прямые договоры с этими станциями по льготной цене, не освобождаются от других платежей на оптовом рынке», — пояснила газете руководитель группы исследований и прогнозирования в АКРА Наталья Порохова. Платежи затем собирает «Совет рынка» для распределения между генерирующими компаниями.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предлагал создать ферму для майнинга биткоинов в совместном дата-центре «Ростелекома» и концерна «Росэнергоатом» возле Калининской атомной электростанции, а также в технополисе «Москва», расположенном на территории бывшего автозавода «Москвич».

России «просто грех не воспользоваться» преимуществами, которые предоставляет эта индустрия, говорил РБК Мариничев. «Ни у кого же не вызывает никаких противоречий, что мы добываем нефть и продаем ее. Здесь же мы решаем математические задачи и за результат этих вычислений получаем вознаграждение», — отмечал он.

Майнинг криптовалют предполагает предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Мощности для вычисления обеспечивают видеокарты и ASIC (интегральная схема специального назначения).