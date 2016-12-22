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Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова
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Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова
Бизнес, 17:17
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Сооснователь Alibaba решил купить долю в баскетбольном клубе Прохорова
Сооснователь интернет-ретейлера Alibaba Джозеф Цай, по данным СМИ, достиг соглашения с миллиардером Михаилом Прохоровым о покупке 49% в клубе НБА Brooklyn Nets. Через четыре года пакет Цая может увеличиться до контрольного
Михаил Прохоров (Фото: Adam Hunger / Reuters)

Вице-президент Alibaba Джозеф Цай (состояние $8,9 млрд, по данным Forbes) достиг принципиального соглашения с Михаилом Прохоровым о покупке 49% в Brooklyn Nets. Соглашение также предусматривает возможность доведения доли китайского бизнесмена в клубе до контрольной, сообщает американский спортивный телеканал ESPN со ссылкой на источники в НБА.

По словам собеседников ESPN, финансовые условия сделки будут основаны на оценке всей команды в $2,3 млрд. Таким образом, сумма сделки может составить $1,1 млрд. В течение следующих четырех лет, до выкупа контрольного пакета, Цай не будет участвовать в управлении клубом.

При этом в условия сделки не входит продажа Barсlays Center — спортивной арены в Нью-Йорке, домашней площадки для Brooklyn Nets и хоккейного клуба New York Islanders.

Компания Михаила Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% акций команды и 45-процентную долю в арене в 2010 году. Общая стоимость приобретенных ценных бумаг составила $223 млн. В 2012 году Brooklyn Nets переехала в Нью-Йорк из соседнего штата Нью-Джерси. В Бруклине для команды Прохоровым был построен стадион Barclays Center. В 2015 году Прохоров стал единственным владельцем клуба и стадиона, выкупив оставшиеся доли у девелопера Брюса Ратнера. Как говорилось в пресс-релизе компании Ратнера Forest City Enterprises, итоговая сумма, которую Прохоров отдал за клуб, составила $875 млн, а за арену — $825 млн.

В начале сентября представитель Прохорова сообщал РБК, что миллиардер «не рассматривает предложения [о покупке Nets], которые исключают участие в капитале клуба на несколько лет вперед».

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Alibaba , Михаил Прохоров , Brooklyn Nets , Джозеф Цай
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