Компания Шишханова заложила Промсвязьбанку бумаги на 14,5 млрд руб.

Компания «Регион-Инвест», которую контролирует Микаил Шишханов, в рамках сделки РЕПО заложила в Промсвязьбанке пакет акций «РуссНефти» и облигации Бинбанка общей стоимостью 14,5 млрд руб.

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Из материалов на сайте компании «Регион-Инвест», владельцем которой является Микаил Шишханов, следует, что принадлежащие ей акции «РуссНефти», три серии рублевых облигаций санируемого Бинбанка и бонды «Диджитал Инвест» были переданы по сделке РЕПО в залог Промсвязьбанку. Первым об этом сообщило агентство «Интерфакс».

«Регион-Инвест» основана в 2010 году, ее основными видами деятельности являются вложение в ценные бумаги и финансирование проектов в нефтегазовой отрасли. «Диджитал Инвест» занимается участием в финансировании проектов нефтегазового сектора, коммерческой недвижимости и инвестициями в ценные бумаги. На официальных сайтах компаний сообщается, что с 2015 года они разрабатывают стратегию по финансированию проектов компаний группы «РуссНефть» Михаила Гуцериева, в которой его племяннику Шишханову принадлежит миноритарная доля.

Согласно раскрытым компанией данным, все эти бумаги заложены банку всего на два дня — вторую часть РЕПО планируется исполнить 28 сентября. Ставка по всем операциям установлена в размере 13,65%, дисконт по бумагам — до 20%.



Речь идет о передаче 10,833 млн обыкновенных акций (3,68% уставного капитала) «РуссНефти» за 5,1 млрд руб., трех серий облигаций Бинбанка (3 млн бумаг серии БО-07 на 3,01 млрд руб., 2,9 млн облигаций БО-02 на 2,23 млрд руб. и 1,5 млн БО-06 на 1,5 млрд руб.), а также 3,5 млн бондов компании «Диджитал Инвест» за 2,66 млрд руб. Общая сумма полученных средств по всем бумагам, таким образом, составляет 14,5 млрд руб. Агентом по сделкам РЕПО выступает находящийся в процедуре санации Бинбанк.



В течение 2017 года «Регион-Инвест» уже несколько раз закладывала в РЕПО с Промсвязьбанком эти ценные бумаги.

«Это краткосрочная рыночная сделка по выгодной цене с хорошей доходностью. Сделка в рамках определенного риска на контрагента», — рассказал РБК представитель Промсвязьбанка. Представитель Бинбанка отказался от комментариев. Представители ЦБ и «РуссНефти» не ответили на запрос РБК о том, кто выкупит акции компании и на какие средства.



Летом структура Гуцериева Belirian Holdings Limited, через которую он контролирует «РуссНефть», заключила с компаниями «Регион-Инвест» и «Диджитал Инвест» договоры о передаче в залог 7,8% акций нефтяной компании для обеспечения выпуска облигаций на $234 млн.



ЦБ 21 сентября объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. После начала процедуры санации его совладелец Шишханов собрался покинуть совет директоров «РуссНефти», писал РБК со ссылкой на источник, близкий к нефтяной компании. Это намерение связано с тем, что он полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар», говорил собеседник РБК. Об этом сам Шишханов заявил в интервью «РИА Новости»: «Если что-то и осталось, то там 0,001%». По словам источника РБК, активы Шишханова остались в семье Гуцериевых. Представитель компании не комментирует эту информацию.

В действующем составе совета директоров «РуссНефти» числятся 13 человек. После ухода Шишханова количество мест в совете может сократиться до 12, говорил собеседник РБК. Решение должно быть принято 12 ноября на внеочередном собрании акционеров компании.