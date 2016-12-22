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«ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров
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«ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров
Проблемы «ВИМ-Авиа», 13:04
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«ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров
«ВИМ-Авиа» просит от государства гарантий более чем на 800 млн руб. на перевозку части пассажиров. У компаний, которые выразили готовность перевезти пассажиров, нет достаточных мощностей на нужных направлениях, говорят в компании
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Столкнувшаяся с финансовыми проблемами авиакомпания «ВИМ-Авиа» просит госгарантии на сумму 800–840 млн руб. для перевозки своих клиентов в места назначения, сообщил источник «РИА Новости», близкий к руководству перевозчика, и подтвердил РБК представитель компании.

«Оплата авиационного керосина может быть организована с помощью госгарантий. Сроки вывоза — две недели, стоимость — 800–840 млн руб.», — сказал источник. «В настоящий момент возвращение порядка 16 тыс. туристов возможно только силами воздушного флота «ВИМ-Авиа». У указанных семи российских авиакомпаний [«Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия», которые выразили готовность перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа»] дефицит провозных мощностей на нужных направлениях», — пояснил он.

Для нормализации ситуации необходим выпуск трех бортов авиакомпании из Антальи и запуск пяти-шести самолетов из имеющихся в распоряжении «ВИМ-Авиа», добавил источник.

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Накануне семь российских авиакомпаний согласились помочь «ВИМ-Авиа» с вывозом пассажиров. На это из госбюджета будет выделено 200 млн руб.

По данным Российского союза туроператоров (РСТ), в настоящее время из-за рубежа не могут вылететь около 40 тыс. российских граждан — клиентов «ВИМ-Авиа». Еще 60 тыс. россиян не могут отправиться на отдых по уже оплаченным билетам.

Проблемы «ВИМ-Авиа» связаны с задолженностью перед поставщиками топлива и перед аэропортами (как сообщала Ассоциация туроператоров России, общий долг компании составляет $3–10 млрд руб., около полумиллиарда компания должна своему базовому аэропорту — Домодедово). С 26 сентября все рейсы авиакомпании перенесены во Внуково, с 25 сентября все чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» прекращены. Билеты на рейсы авиакомпании на билетных сервисах больше не продаются. До конца года «ВИМ-Авиа» имеет обязательства по перевозке перед примерно 200 тыс. пассажиров. Совладелец компании Рашид Мурсекаев 25 сентября заявил, что авиаперевозчик планирует перейти под внешнее антикризисное управление.

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Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Автор: Ася Сотникова.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: госгарантии , «ВИМ-Авиа»
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