«ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров

«ВИМ-Авиа» просит от государства гарантий более чем на 800 млн руб. на перевозку части пассажиров. У компаний, которые выразили готовность перевезти пассажиров, нет достаточных мощностей на нужных направлениях, говорят в компании

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Столкнувшаяся с финансовыми проблемами авиакомпания «ВИМ-Авиа» просит госгарантии на сумму 800–840 млн руб. для перевозки своих клиентов в места назначения, сообщил источник «РИА Новости», близкий к руководству перевозчика, и подтвердил РБК представитель компании.

«Оплата авиационного керосина может быть организована с помощью госгарантий. Сроки вывоза — две недели, стоимость — 800–840 млн руб.», — сказал источник. «В настоящий момент возвращение порядка 16 тыс. туристов возможно только силами воздушного флота «ВИМ-Авиа». У указанных семи российских авиакомпаний [«Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия», которые выразили готовность перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа»] дефицит провозных мощностей на нужных направлениях», — пояснил он.

Для нормализации ситуации необходим выпуск трех бортов авиакомпании из Антальи и запуск пяти-шести самолетов из имеющихся в распоряжении «ВИМ-Авиа», добавил источник.

Накануне семь российских авиакомпаний согласились помочь «ВИМ-Авиа» с вывозом пассажиров. На это из госбюджета будет выделено 200 млн руб.

По данным Российского союза туроператоров (РСТ), в настоящее время из-за рубежа не могут вылететь около 40 тыс. российских граждан — клиентов «ВИМ-Авиа». Еще 60 тыс. россиян не могут отправиться на отдых по уже оплаченным билетам.

Проблемы «ВИМ-Авиа» связаны с задолженностью перед поставщиками топлива и перед аэропортами (как сообщала Ассоциация туроператоров России, общий долг компании составляет $3–10 млрд руб., около полумиллиарда компания должна своему базовому аэропорту — Домодедово). С 26 сентября все рейсы авиакомпании перенесены во Внуково, с 25 сентября все чартерные рейсы «ВИМ-Авиа» прекращены. Билеты на рейсы авиакомпании на билетных сервисах больше не продаются. До конца года «ВИМ-Авиа» имеет обязательства по перевозке перед примерно 200 тыс. пассажиров. Совладелец компании Рашид Мурсекаев 25 сентября заявил, что авиаперевозчик планирует перейти под внешнее антикризисное управление.