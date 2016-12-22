Бренд одежды «Армия России» выведут на зарубежный рынок

Компания «Военторг» планирует выходить на иностранные рынки с товарами бренда «Армия России». Кроме того, осенью компания представит новую коллекцию, в которой получит развитие сирийская тематика

«Военторг» планирует продавать товары бренда «Армия России» и для иностранных клиентов. Об этом на форуме «Армия-2017» заявил заместитель гендиректора компании Аркадий Телепнев, передает корреспондент РБК.

По словам Телепнева, после открытия первого магазина «Армии России» в Москве «Военторг» получил заявки «от 12 стран, в том числе от Германии». Для начала компания, «вероятнее всего», займется адаптацией интернет-магазина «к запросам и требованиям иностранных покупателей», пояснил Телепнев. Дальше вопрос выхода на зарубежный рынок и открытия первых магазинов требует более серьезной проработки.

«Общаясь с представителями фэшн-индустрии, с производителями, мы понимаем, что сам бренд достаточно емкий, многогранный», — рассказал замгенидиректора, уточнив, что компания продолжит использовать военную тематику.

Новую коллекцию «Армии России» осень-зима-2018 «Военторг» представит «в октябре — начале ноября». «Мы уже на сегодня вышли, как это принято в фэшн-индустрии, на две коллекции в год — это осень-зима и весна-лето», — заметил он.

В ней будет продолжена тема исторических событий, которая уже «пользуется популярностью». Также развитие получит «сирийская коллекция» — «Военторг» может сделать ее довыпуск, а в коллекции весна-лето будет представлена арктическая тема.

​Компания «Военторг» была создана в 2009 году. Она принадлежит Минобороны через АО «Гарнизон» (правопреемник «Оборонсервиса»). Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов. Прибыль компании за 2016 год составила 29,7 млн руб.​

В России работают девять магазинов «Армии России»: три в Москве, один в Московской области, по одному в Тульской области, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Севастополе.