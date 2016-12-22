Крупные производители майонеза попросили ФАС одобрить объединение продаж

Компании «Квартлинк Холдинг Лимитед» и «Эфко Фудс Плс» попросили Федеральную антимонопольную службу одобрить соглашение о совместной деятельности.

«Эфко Фудс Плс» — структура группы «Эфко», производителя продуктов под брендами «Слобода» и Altero. «Квартлинк Холдинг Лимитед», как свидетельствуют данные кипрского реестра компаний, связана с агрохолдингом «Солнечные продукты», выпускающим, в частности, майонез «Московский провансаль», горчицу «Столичная», спред «Россиянка», маргарин «Саратовский», подсолнечное масло «Россиянка».

В июне этого года «Эфко» и «Солнечные продукты» объявили о намерении объединить продажи. Компании планируют создать совместное предприятие на паритетных началах для повышения эффективности продвижения брендов. Компании будут совместно продвигать продукцию под брендами «Эфко» и «Солнечные продукты» в таких категориях, как майонез, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, фасованные маргарины и спреды, говорилось в совместном заявлении.

Ходатайство в ФАС — часть сделки по созданию СП между компаниями, уточнили гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко и руководитель пресс-службы «Солнечных продуктов» Виктор Жиров. По словам Ляшенко, сделку планируется закрыть в следующем году.

Суммарная доля «Эфко» и «Солнечных продуктов» по итогам 2016 года на рынке майонеза составляла 27%, на рынке бутилированного растительного масла — 10%, на рынке фасованного маргарина — 17%, на рынке кетчупов — 4%, приводили ранее собственную оценку компании.

В последнем рейтинге РБК 500 «Эфко» занимает 107-е место с выручкой 107 млрд руб. в 2016 году, «Солнечные продукты» — 239-е место с 42 млрд руб.