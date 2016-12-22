ЛУКОЙЛ увеличит капитал зарубежной «дочки» на €6,2 млрд

ЛУКОЙЛ внесет в уставной капитал австрийской «дочки», которая занимается зарубежными проектами, €6,2 млрд. Компания не увеличивала уставной капитал этой «дочки» как минимум с 2010 года

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Совет директоров ЛУКОЙЛа одобрил увеличение уставного капитала LUKOIL International GmbH на €6,2 млрд, сообщила компания.

Вклад вносит деньгами головная компания — ЛУКОЙЛ, в результате капитал «дочки» увеличится вдвое, до €300 тыс. (номинальная стоимость). По итогам шести месяцев 2017 года на счетах ЛУКОЙЛа было 299,7 млрд руб (€4,4 млрд по текущему курсу ЦБ). Это внутригрупповая техническая сделка, не связанная с M&A (сделки по слияниям и поглощениям) или какими-либо иными внешними операциями, сказал РБК представитель компании.

LUKOIL International GmbH — австрийская «дочка» ЛУКОЙЛа, которая занимается зарубежным бизнесом компании, в том числе владеет долями в добычных нефтегазовых проектах. ЛУКОЙЛ не сообщал об увеличении капитала LUKOIL International GmbH с 2010 года, следует из данных портала раскрытия информации.

У ЛУКОЙЛа масштабный зарубежный бизнес: компания участвует в добычных проектах в Ираке (Западная Курна-2), Азербайджане (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз), Казахстане (месторождение Карачаганак), Узбекистане, Египте, Норвегии, Румынии, а также в Африке и Мексике.

В сентябре правление ЛУКОЙЛа «в принципе, дало добро» на продажу нефтетрейдингового подразделения компании — Litasco, крупнейшего покупателя российской нефти, говорил президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Но правление еще должно будет принять «окончательное решение» в ноябре-декабре, уточнял бизнесмен. Он не исключал и проведения IPO нефтетрейдера.

В сентябре также стало известно о том, что турецкая судоходная компания Palmali подала иск к Litasco в Высокий суд Лондона, сумма требований составила почти $2 млрд, писал Reuters со ссылкой на заявление Palmali. Претензия компании касалась предполагаемого невыполнения Litasco требований по долгосрочному контракту, объяснял представитель турецкой стороны.

В мае Litasco и иракская государственная нефтекомпания SOMO создали совместное предприятие LIMA Energy, которое займется продажей нефти из Ирака и других регионов, писал Reuters со ссылкой на свои источники.

«Первую партию иракской нефти LIMA отгрузит в мае», — указывал один из источников. По данным агентства, штаб-квартира LIMA Energy будет находиться в Дубае, а сейчас новая компании набирает персонал.