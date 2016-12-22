Турфирмы за свой счет вернут домой туристов с билетами «ВИМ-Авиа»

Туроператорам, чтобы вернуть домой своих клиентов с билетами «ВИМ-Авиа», придется повторно оплатить перевозку. По оценке Ассоциации туроператоров России, дополнительные расходы могут превысить $10 млн

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Туроператоры — партнеры «ВИМ-Авиа» оплатят предоставленные им борта других авиакомпаний, чтобы вернуть своих клиентов домой. Об этом РБК сообщили два участника прошедшего в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) рабочего совещания, на котором обсуждалась ситуация с приостановившей свою деятельность авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

Финансирование международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа «будет осуществлено из внебюджетных источников», сообщила, в свою очередь, днем во вторник, 26 сентября, Росавиация. Но эти средства, направленные из внебюджетных источников в «ВИМ-Авиа» для чартерных перевозок пассажиров в Россию, «пойдут исключительно на оплату топлива и аэропортовое обслуживание».

«Велено держать удар», — сказал РБК руководитель одного из туроператоров. По его словам, к вечеру вторника станет понятно, какие свободные борта есть в наличии у авиакомпаний, и их придется оплатить: «бесплатно никто не повезет».

Сейчас за границей — в Турции, Греции, Испании, Италии — находятся около 43 тыс. человек с билетами «ВИМ-Авиа», информирует отраслевая ассоциация «Турпомощь», в которую входят все операторы выездного туризма. На ввоз одного туриста требуется порядка €200, оценивает топ-менеджер туроператорской компании. Таким образом, чтобы вернуть домой всех туристов, туроператорам придется заплатить другим перевозчикам примерно €8,6 млн. Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявляла о том, что на повторную оплату рейсов потребуется, по предварительным оценкам, не менее $10 млн.

Все чартерные рейсы до конца летнего сезона были полностью оплачены туроператорами, констатирует АТОР.

Пассажиры чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний, сообщает Росавиация. По ее информации, готова перевезти за свой счет пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» и греческая авиакомпания Ellinair.

Александр Цандекиди, гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» (входит в один холдинг с Ellinair), подтвердил РБК, что эта авиакомпания вернет домой из Греции всех клиентов «Музенидис Трэвел» и других туроператоров. «Но для начала мы должны понять масштаб проблемы и наши расходы», — добавил Цандекиди.