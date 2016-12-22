Пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезут семь авиакомпаний

Авиакомпании «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» согласились перевезти пассажиров «ВИМ-Авиа». На эти цели будет выделено из госбюджета 200 млн руб., сообщает Росавиация

Фото: Jim Young / Reuters

Во вторник, 26 сентября, Росавиация провела экстренное совещание по вопросу перевозки пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая накануне прекратила полеты. В совещании участвовали представители аэропорта «Внуково», авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Royal Flight, Azur Air, «АйФлай», «Нордстар», Red Wings и «Якутия», а также собственники и менеджеры авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Согласно сообщению Росавиации, «согласовано решение о выделении около 200 млн руб. из федерального бюджета следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях».

Представители авиакомпаний «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия» выразили готовность перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа».

Росавиация отмечает, что «в авиакомпании «ВИМ-Авиа» ситуация крайне сложная». «У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах России и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», — отмечает Росавиация.

Перевозка пассажиров международных чартерных рейсов будет финансироваться из внебюджетных источников, сообщает федеральное агентство.

При этом Росавиация уточняет, что для того, чтобы следить за расходованием этих средств, в «ВИМ-Авиа» вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта «Внуково» и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».



Финансовые показатели

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).



Объемы перевозок

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Проблемы авиакомпании

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов. В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).



Проверки и суды

В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Несмотря на остановку самолетов «ВИМ-Авиа» в аэропорту Антальи, чартерные пассажиры за счет туроператоров вывозятся с турецких курортов бортами других российских авиакомпаний, отмечает Росавиация. В частности, авиакомпания Royal Flight сегодня выполнила рейсы из Антальи в Москву и в обратном направлении, которыми перевезла 545 пассажиров. Авиакомпания Azur Air отправила из Антальи в Москву 235 пассажиров и обратным рейсом — 160 пассажиров. К сотрудничеству с туроператорами подключаются и другие российские авиакомпании. Греческая авиакомпания Ellin Air заявила о готовности осуществлять за свой счет перевозки пассажиров чартерных рейсов «ВИМ-Авиа».

Сейчас Росавиация совместно с «ВИМ-Авиа», всеми заинтересованными авиакомпаниями и аэропортом Внуково разрабатывает график вывоза чартерных пассажиров из зарубежья.

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