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«Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения
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«Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения
Бизнес, 19:55
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«Росгеология» подала в суд на разработчика Дулисьминского месторождения
«Дочка» «Росгеологии» подала в суд на оператора одного из крупнейших месторождений «Русь-Ойла» из-за долгов. О невыплатах заявили и частные подрядчики. Ряд компаний «Русь-Ойла» — заемщики потерявшей лицензию «Югры»
Дулисьминское месторождение (Фото: nftn.ru)

Претензии подрядчиков

«Дочка» госкомпании «Росгеология» «Нижневартовскнефтегеофизика» подала иск в Арбитражный суд Москвы против оператора Дулисьминского месторождения нефти — одного из крупнейших активов «Русь-Ойла». Структура «Росгеологии» просит суд взыскать ​долг за геофизические работы на 104,8 млн руб. (копия иска есть у РБК).

Иск принят к производству 20 сентября, говорится на сайте суда. Эта же компания в начале сентября направила руководству еще одного оператора месторождения «Русь-Ойла» — ООО «Густореченское» — досудебную претензию на 40 млн руб. (ее текст есть в распоряжении РБК). В ней содержится требование оплатить долг в течение 20 дней с момента получения письма, в противном случае истец угрожает судебным разбирательством (указанный срок уже истек).

Доступ к ВСТО

Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение — крупное месторождение, расположенное в Катангском районе Иркутской области, оно подключено к экспортному нефтепроводу ВСТО. По данным независимой аудиторской компании DeGolyer and MacNaughton, по итогам 2016 года запасы Дулисьминского месторождения составили 42 млн т нефти.

Факт подачи судебных требований и претензии подтвердил РБК официальный представитель «Росгеологии» Антон Сергеев. По его словам, «Нижневартовскнефтегеофизика» (50,66% ее акций принадлежит холдингу «Росгеология») сейчас пытается взыскать со структур «Русь-Ойла» более 140 млн руб. по нескольким договорам 2016 года. «В досудебном порядке добиться погашения задолженности не удалось», — уточняет представитель госкомпании. На письменную претензию руководство оператора не ответило, юристы компании готовят иск в арбитражный суд к ООО «Густореченское», добавил он.

С операторами месторождений «Русь-Ойла» судятся еще две частные геофизические компании из Сибири — «Томскгазпромгеофизика» Владимира Изотова и «Северная геофизическая экспедиция» (СГЭ) Александра Завяльца. Они оценивают претензии в сумму более 100 млн и более 163 млн руб. соответственно. Таким образом, общий размер требований подрядчиков к структурам «Русь-Ойла» превышает 400 млн руб.

Владелец «Томскгазпромгеофизики» Владимир Изотов сообщил РБК, что его компания подала в Арбитражный суд Иркутской области иск о банкротстве НГДУ «Дулисьминское». Он был принят к производству 25 июля, следующее заседание назначено на 27 сентября. А само НГДУ «Дулисьминское» 7 сентября подало заявление в ИФНС о своей ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ. «Росгеология», по словам ее представителя, расценивает это как злоупотребление правом, учитывая параллельный судебный иск о банкротстве этой компании.

Партнер юридической компании FMGgroup Николай Коленчук уточняет, что добровольная ликвидация компании допустима в любой момент, но при наличии кредиторов она всегда перетекает в этапы банкротства.

Официальный представитель «Русь-Ойла» Эдуард Сапунков отказался комментировать РБК судебные разбирательства компаний — операторов месторождений «Русь-Ойла» с подрядчиками до их завершения. «Русь-Ойл» управляет нефтяными активами в Западной и Восточной Сибири (запасы компания оценивает в 147 млн т, добычу в 2016 году — в более 4 млн т), нефтедобывающие компании «Дулисьма», «Иреляхнефть» и «Полярное сияние» называются на сайте «Русь-Ойла» ее «стратегическими партнерами».

Сапунков сказал РБК, что владелец компании — ее гендиректор Сергей Подлисецкий. Расчетный счет «Русь-Ойла» размещен в московском филиале банка «Югра». Представитель крупнейшего совладельца «Югры» Алексея Хотина сообщил, что бизнесмен владеет только нефтяными активами компании Exillon Energy. «К активам «Русь-Ойла» и его компаниям-операторам он не имеет никакого отношения», — сказал он РБК.

Заемщики «Югры»

Часть судов против компаний-операторов «Русь-Ойла» подрядчики уже выиграли. Так, в марте Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с НГДУ «Дулисьминское» 83,1 млн руб. в пользу «Томскгазпромгеофизики», а апелляционная инстанция это решение подтвердила (рассмотрение кассации назначено на 12 октября). Но подрядчикам не удается взыскать деньги. По словам владельца «Томскгазпромгеофизики» Владимира Изотова, должники не имеют ликвидного имущества, которое можно было бы арестовать для продажи за долги, а их учредителями являются физлица. Изотов утверждает, что компании-операторы являются заемщиками банка «Югра», который прекратил деятельность после отзыва лицензии.

По состоянию на конец 2015 года один из должников — компания «Мултановское» — привлекла займы в «Югре», утверждает собеседник РБК. Залог 100% «Мултановского» в банке «Югра» по двум кредитным договорам подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. В залоге у «Югры» и связанное с «Русь-Ойлом» «Южно-Владигорское», следует из данных реестра.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Активы нескольких компаний-должников находятся в залоге у банка «Югра», подтверждает совладелец СГЭ Завялец, судящийся с структурами «Русь-Ойла».

СГЭ направила жалобу губернатору ХМАО (в этом округе работают компании СГЭ) Наталье Комаровой и уполномоченному по правам предпринимателей этого региона на действия заказчиков, а те переадресовали обращение в УМВД по региону, следует из материалов, копии которых есть у РБК. Из УМВД ХМАО материалы в конце августа отправили в ОМВД города Нефтеюганска для анализа на предмет возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Поводом для такой жалобы стали подозрения в том, что компании-должники финансировались банком «Югра» на суммы, превышающие размеры их активов, поясняет Завялец.

Компании — операторы месторождений «Русь-Ойла» пытаются, в свою очередь, отсудить у СГЭ в Арбитражном межотраслевом третейском суде Москвы около 97 млн руб. за оплаченные ранее геофизические работы, ссылаясь на незаконное обогащение подрядчика.

В ОМВД Нефтеюганска пока не ответили на запрос РБК.

Экс-президент банка «Югра» Алексей Нефедов заявил РБК, что все займы банка выдавались в строгом соответствии с нормативными требованиями Центробанка, а каждый кредит и залоговое обеспечение по нему были в онлайн-режиме доступны для проверки представителями регулятора. «Мы не получали замечаний и вопросов по выданным банком кредитам и принятым залогам», — сказал он. Нефедов добавил, что сейчас у прежнего руководства банка нет доступа к его первичной документации, поэтому данные о размерах и сроках выдаваемых кредитов ему недоступны. Он посоветовал спросить у временной администрации «Югры», чем были обеспечены кредиты банка компаниям-операторам «Русь-Ойла» и находятся ли их активы в залоге у банка. Представители временной администрации «Югры» на запрос РБК не ответили, представитель «Русь-Ойла» комментировать этот вопрос отказался.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Екатерина Литова, Маргарита Алехина.
Теги: иск , банк «Югра» , Алексей Хотин , Юрий Хотин , «Югра»
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