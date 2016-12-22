Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок

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Конкурсный управляющий «ЦентрОбуви», некогда крупнейшей российской обувной сети, сейчас находящейся в банкротстве, начал обжалование в суде сомнительных сделок компании. Большинство из них связаны с компанией «Фэшншуз»

Спорные сделки

Конкурсный управляющий банкротящейся российской обувной сети «ЦентрОбувь» Дмитрий Бубнов приступил к оспариванию сомнительных сделок ретейлера. Об этом РБК сообщил сам Бубнов, его слова подтверждаются определением Московского арбитражного суда (есть в распоряжении РБК). Согласно документу Бубнов направил заявление о признании недействительной сделки по списанию АО «Райффайзенбанк» денежных средств со счета АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» в сумме 9,6 млн руб. в ноябре 2015 года. Еще почти 1,3 млн руб. конкурсный управляющий требует вернуть как проценты «за пользование чужими денежными средствами».

По словам Бубнова, это не единственный сомнительный эпизод в деятельности сети, который он намерен оспорить. Перед банкротством, которое произошло весной 2017 года, обувной ретейлер провел ряд сделок с оборудованием, товаром, деньгами и товарными знаками, рассказал РБК управляющий. В большинстве из них участвовало ООО «Фэшншуз», которое сейчас занимает помещения, которые раньше арендовала «ЦентрОбувь», использует ее товарные знаки — «ЦентрОбувь» и Centro — и даже продает ее товарные запасы. Заявления о признании этих сделок недействительными Бубнов направит в арбитражный суд в ближайшее время.

Бубнов затруднился оценить общий размер ущерба от этих действий менеджмента компании, сказав, что подобная оценка была бы преждевременной. Анализ сделок все еще продолжается, поэтому делать выводы о целенаправленном выводе активов или преднамеренном банкротстве рано, предупреждает Бубнов, а признать сделки недействительными может только суд. Однако оспорить их необходимо, чтобы вернуть имущество должника и рассчитаться с кредиторами, уверен конкурсный управляющий. Сейчас сумма требований кредиторов «ЦентрОбуви» превышает 23,5 млрд руб., и она продолжает расти.

Довольные акционеры

Бубнов заявил, что не знает, кто является конечным бенефициаром «Фэшншуз». Согласно новым сайтам сетей «ЦентрОбувь» и Centro (молодежный бренд компании), количество их магазинов сейчас составляет 400 и 130 соответственно. До банкротства у «ЦентрОбуви» было около 1,5 тыс. розничных точек. По данным СПАРК, 100% ООО «Фэшншуз» владеет Светлана Юнг.

В 2015 году, когда у «ЦентрОбуви», доля которой в прежние годы на российском рынке превышала 5%, а годовой оборот доходил до $1 млрд, начались финансовые проблемы и она перестала обслуживать кредиты, ее основными акционерами являлись Дмитрий Светлов (16,3%) и Анатолий Гуревич (40,4%). Они склонялись к тому, чтобы начать процедуру банкротства. Но с этим были не согласны Сергей Ломакин (сейчас находится в федеральном розыске по подозрению в хищении крупной суммы у Газпромбанка) и Артем Хачатрян, которым совместно принадлежало 32,8% компании. Для спасения «ЦентрОбуви»​ Ломакин предлагал внести собственные 8 млрд руб. и обещал договориться с банками о реструктуризации долгов самостоятельно, чего, однако, так и не произошло. Тогда контролирующие акционеры пригласили в компанию нового инвестора — президента фонда Legacy Square Capital Владимира Палихату.

Палихата по согласованию со Светловым и гендиректором «ЦентрОбуви» Андреем Нестеровым назначил нового гендиректора — Леонида Венжика в качестве антикризисного управляющего, рассказал РБК Дмитрий Вернимонт, который стал акционером «ЦентрОбуви» в конце 2015 года, получив долю Гуревича (40,4%). По словам Вернимонта, Венжик заключил ряд сделок, в том числе и с «Фэшншуз», без одобрения акционеров. Таким образом, на «Фэшншуз» было выведено «все самое сладкое», что принадлежало компании, в том числе товарный знак «ЦентрОбувь», добавляет Вернимонт. Он утверждает, что на тот момент 25% «Фэшншуз» были у Светлова и Нестерова, еще 75% — у структур, контролируемых Палихатой. Однако сейчас «Фэшншуз», возможно, контролируется структурами экс-президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова и китайскими партнерами «ЦентрОбуви», говорит Вернимонт. Нестеров и Светлов отстранены от управления.

Дмитрий Светлов от комментариев отказался. Связаться с Гуревичем, Нестеровым и Илюмжиновым не удалось.

«Сейчас довольные жизнью мажоритарные акционеры «ЦентрОбуви» Гуревич, Светлов и Нестеров, работающие в связке с известным корпоративным рейдером Палихатой, активно пытаются реализовать выведенные на «Фэшншуз» активы», — заявил РБК Артем Хачатрян. В случае их реализации комитет кредиторов, возглавляемый Газпромбанком, не получит своих денег, предупреждает он.

Конкурсный управляющий должен доказать, что сделки были направлены на вывод активов не по рыночным ценам и нарушали очередность удовлетворения требований других кредиторов, поясняет старший юрист независимой юридической группы «Стрижак и Партнеры» Александр Орлов. Если спорные сделки совершались за один—шесть месяцев до принятия к производству заявления о банкротстве, нужно доказать и тот факт, что должник уже имел обязательства перед другими кредиторами, а компания, в пользу которой осуществлялись сделки, знала о признаках его неплатежеспособности, рассказывает Орлов.

Управляющий партнер компании «ЮрПартнер» Антон Толмачев оценивает шансы на отмену сделок как «очень высокую». По его словам, «ситуация достаточно прозаична» и, скорее всего, конкурсный управляющий будет настаивать, что активы были проданы по цене ниже рыночной или за бесценок. Еще одна возможность отменить сделку — доказать взаимосвязь между «ЦентрОбувью» и «Фэшншуз», если контроль над активами фактически сохраняют прежние бенефициары. «Этот путь, конечно, является наиболее трудным, но и наиболее эффективным с точки зрения защиты интересов кредиторов», — считает Толмачев.