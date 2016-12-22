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ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн
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ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн
Бизнес, 21:41
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ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн
ТМК попросила держателей еврооблигаций разрешения освободить свою американскую «дочку» Ipsco от обязательств поручителя на $500 млн. Это выглядит как подготовка к продаже акций компании, считают аналитики
Работа ​Работа Волжского трубного завода, входящего в ТМК (Фото: пресс-служба ОАО «Волжский трубный завод» / ТАСС)

Крупнейший в России производитель труб ТМК Дмитрия Пумпянского попросила держателей еврооблигаций на $500 млн сроком обращения до 2020 года изменить условия по этим бумагам, убрав из поручителей компанию Ipsco Tubulars Inc (американская «дочка» ТМК). Об этом ТМК уведомила инвесторов в сообщении, распространенном на Лондонской бирже.

«ТМК продолжает рассматривать различные стратегические альтернативы для Ipsco, и снятие с нее обязательств гаранта по LPN позволит выбрать оптимальный путь для максимизации стоимости компании», — говорится в этом сообщении. Все средства, вырученные от реализации «стратегических альтернатив», ТМК намерена направить на погашение долга, добавляет компания. Чистый долг ТМК сейчас составляет $2,6 млрд.

Те инвесторы, которые предоставят разрешения до 16.00 по Лондону (19.00 мск) 7 ноября 2017 года, получат вознаграждение в 0,625% от суммы основного долга. Итоги будут подведены 16 ноября.

ТМК рассматривает возможность продажи миноритарного пакета в своем американском дивизионе после того, как тот вернулся к прибыли, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.

TMK Ipsco принадлежит 12 заводов в США, включая сервисные центры и торговые дома, и одно предприятие в Канаде. Компания занимает 15% американского рынка бесшовных нефтегазовых труб, входит в тройку крупнейших поставщиков бесшовных труб в стране. ТМК в 2014 году хотела вывести на биржу эту компанию, но падение цен на нефть и спроса на трубы заставило ее изменить планы. ТМК не отказалась от этой идеи, говорил в начале октября генеральный директор компании Александр Ширяев: «Ничего не исключаем, все будет зависеть от того, как будет расти рынок, насколько этот рост будет устойчив, и тогда примем решение».

По мнению старшего аналитика БКС Олега Петропавловского, необходимость в получении подобных разрешений от держателей бондов может свидетельствовать о том, что ТМК готова продать на бирже или в ходе частных сделок напрямую контрольный пакет Ipsco. «У ее конкурентов — итальяно-аргентинской Tenaris и французской Valourec — очень высокие мультипликаторы (11-17 показателей EBITDA), это означает, что на рынке есть спрос на трубные активы», — сказал он. Петропавловский оценивает американскую «дочку» ТМК в $1-1,7 млрд при ожидаемом показателе EBITDA за 2017 год в $100 млн. В 2008 году ТМК заплатила за этот актив $1,18 млрд.

Подготовка к продаже контрольного пакета действительно может быть одной из причин для исключения «дочки» из числа поручителей по евробондам, ​соглашается аналитик Societe Generale Сергей Донской.

Представитель ТМК заявил, что компания не рассматривает продажу контроля Ipsco, отказавшись комментировать возможность IPO или других сделок с акциями «дочки».

Американский рынок труб растет с четвертого квартала 2016 года, благодаря тому, что нефтяники вернулись к добыче сланцевой нефти после повышения цен и усовершенствования технологии добычи. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуются выше $50 за баррель, а летом 2016 года цена колебалась в диапазоне $40–47 за баррель. ТМК в своей презентации отмечает, что американские нефтяники усовершенствовали технологии и сейчас могут добывать нефть без убытка при цене в $50–60 за баррель, а некоторые месторождения в бассейнах Permian and Eagle Ford прибыльны и при цене в $45–50 за баррель.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: ТМК
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