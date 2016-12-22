ТМК освободит американскую «дочку» от обязательств на $500 млн

Крупнейший в России производитель труб ТМК Дмитрия Пумпянского попросила держателей еврооблигаций на $500 млн сроком обращения до 2020 года изменить условия по этим бумагам, убрав из поручителей компанию Ipsco Tubulars Inc (американская «дочка» ТМК). Об этом ТМК уведомила инвесторов в сообщении, распространенном на Лондонской бирже.
«ТМК продолжает рассматривать различные стратегические альтернативы для Ipsco, и снятие с нее обязательств гаранта по LPN позволит выбрать оптимальный путь для максимизации стоимости компании», — говорится в этом сообщении. Все средства, вырученные от реализации «стратегических альтернатив», ТМК намерена направить на погашение долга, добавляет компания. Чистый долг ТМК сейчас составляет $2,6 млрд.
Те инвесторы, которые предоставят разрешения до 16.00 по Лондону (19.00 мск) 7 ноября 2017 года, получат вознаграждение в 0,625% от суммы основного долга. Итоги будут подведены 16 ноября.
ТМК рассматривает возможность продажи миноритарного пакета в своем американском дивизионе после того, как тот вернулся к прибыли, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ситуацией.
TMK Ipsco принадлежит 12 заводов в США, включая сервисные центры и торговые дома, и одно предприятие в Канаде. Компания занимает 15% американского рынка бесшовных нефтегазовых труб, входит в тройку крупнейших поставщиков бесшовных труб в стране. ТМК в 2014 году хотела вывести на биржу эту компанию, но падение цен на нефть и спроса на трубы заставило ее изменить планы. ТМК не отказалась от этой идеи, говорил в начале октября генеральный директор компании Александр Ширяев: «Ничего не исключаем, все будет зависеть от того, как будет расти рынок, насколько этот рост будет устойчив, и тогда примем решение».
По мнению старшего аналитика БКС Олега Петропавловского, необходимость в получении подобных разрешений от держателей бондов может свидетельствовать о том, что ТМК готова продать на бирже или в ходе частных сделок напрямую контрольный пакет Ipsco. «У ее конкурентов — итальяно-аргентинской Tenaris и французской Valourec — очень высокие мультипликаторы (11-17 показателей EBITDA), это означает, что на рынке есть спрос на трубные активы», — сказал он. Петропавловский оценивает американскую «дочку» ТМК в $1-1,7 млрд при ожидаемом показателе EBITDA за 2017 год в $100 млн. В 2008 году ТМК заплатила за этот актив $1,18 млрд.
Подготовка к продаже контрольного пакета действительно может быть одной из причин для исключения «дочки» из числа поручителей по евробондам, соглашается аналитик Societe Generale Сергей Донской.
Представитель ТМК заявил, что компания не рассматривает продажу контроля Ipsco, отказавшись комментировать возможность IPO или других сделок с акциями «дочки».
Американский рынок труб растет с четвертого квартала 2016 года, благодаря тому, что нефтяники вернулись к добыче сланцевой нефти после повышения цен и усовершенствования технологии добычи. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торгуются выше $50 за баррель, а летом 2016 года цена колебалась в диапазоне $40–47 за баррель. ТМК в своей презентации отмечает, что американские нефтяники усовершенствовали технологии и сейчас могут добывать нефть без убытка при цене в $50–60 за баррель, а некоторые месторождения в бассейнах Permian and Eagle Ford прибыльны и при цене в $45–50 за баррель.