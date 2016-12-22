Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание

Партнер FIFA по продаже элитных пакетов билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года в России, швейцарская компания Match Hospitality утверждает, что не понесет потерь из-за разрыва контракта на оформление и обслуживание VIP-лож на стадионах, где пройдут матчи. Об этом РБК рассказал представитель швейцарской компании Имран Патель.
Во вторник, 24 октября, стало известно, что российский оргкомитет чемпионата мира разорвал с ООО «Матч Хоспиталити» (российской «дочкой» швейцарской компании) соответствующий контракт на оформление VIP-зон и организацию питания для VIP-гостей на стадионах чемпионата мира, отказавшись комментировать детали и причины разрыва. О том, кто будет кормить VIP-болельщиков во время футбольных матчей, станет известно позже — источник РБК в оргкомитете рассказал, что будет объявлен конкурс на заключение этого договора.
«Матч Хоспиталити» сосредоточится на работах по обслуживанию клиентов в рамках реализации официальной программы гостеприимства чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — говорилось в ответе оргкомитета ЧМ-2018 на запрос РБК.
Представитель компании Имран Патель подтвердил РБК сам факт прекращения действия договора, но отметил, что для его компании это не сопряжено с финансовыми потерями или упущенной выгодой.
По его словам, в соответствии с этим договором «Матч Хоспиталити» должна была оказывать услуги VIP-гостям «по фактической стоимости». «То есть договором не предполагалось, что «Матч Хоспиталити» получит прибыль, а все расходы по программе должен был понести оргкомитет, — пояснил Патель. — Упомянутый договор не связан с коммерческой программой гостеприимства и программой гостеприимства для партнеров и спонсоров FIFA».
Основной сферой деятельности «Матч Хоспиталити» остается продажа так называемых пакетов гостеприимства — самых дорогих билетов на лучшие места стадионов, где пройдут матчи чемпионата мира. Среди покупателей — известные представители политики и бизнеса, крупные российские и зарубежные компании. В «Матч Хоспиталити» не раскрывают имена клиентов.
По данным базы СПАРК, ООО «Матч Хоспиталити» является поставщиком по трем контрактам, зарегистрированным на портале госзакупок. В стоимость билетов в ложу входит еда и напитки, хорошее расположение, парковка, охрана, эксклюзивные подарки и т.д.
О причинах разрыва договора представитель компании говорит максимально общими фразами. «После подведения итогов проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и рассмотрения ряда финансовых и коммерческих факторов «Матч Хоспиталити» и оргкомитет по взаимному согласию приняли решение о досрочном завершении договора на оказание оргкомитету услуг по организации питания и оформлению помещений для программы гостеприимства VIP FIFA/оргкомитета в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, — заявил Патель. — Благодаря этому «Матч Хоспиталити» сможет сосредоточиться на реализации коммерческой программы гостеприимства и программы гостеприимства для партнеров и спонсоров FIFA, а оргкомитет — на поиске альтернативных поставщиков для программы гостеприимства VIP FIFA/оргкомитета. Это решение не повлекло за собой никаких финансовых последствий для нас, а предположения о том, что в связи с досрочным завершением договора «Матч Хоспиталити» понесла убытки в размере $190 млн, являются ложными и противоречащими здравому смыслу».
Имран Патель также заявил, что племянник экс-президента FIFA Филипп Блаттер, которого СМИ называли среди бенефициаров «Матч Хоспиталити», уже полтора года не имеет отношения к компании. По словам Пателя, Филипп Блаттер является исполнительным директором компании Infront Sport & Media, которая была миноритарным акционером (5%) «Матч Хоспиталити» с 2007 года по середину 2016 года. Infront Sport & Media продала свою долю акций «Матч Хоспиталити» 18 месяцев назад. Патель уточняет, что и до 2016 года Филипп Блаттер не являлся инвестором «Матч Хоспиталити» и не принимал участия в управлении компанией.
Match Hospitality AG и скандалы с продажей билетов
Компания Match Hospitality AG работает с FIFA более десяти лет. Начиная с Кубка конфедераций 2009 года компания отвечала за программу гостеприимства на чемпионатах мира по футболу среди мужчин (2010 и 2014 годов) и среди женщин (2011 и 2015 годов).
Компания не раз оказывалась замешана в скандалах. Во время чемпионата мира в ЮАР хозяева гостиниц жаловались, что компания продавала номера со значительной наценкой.
ООО «Матч Хоспиталити», российская «дочка» Match Hospitality AG, по данным портала госзакупок, на сегодняшний день заключила два контракта на сумму почти 60 млн руб. с компанией «ВТБ Страхование». Крупнейший из них касается заказа услуг спортивных объектов в количестве 20 штук на сумму 58 млн руб. Кроме того, завершена госзакупка на сумму более 6,5 млн руб., где заказчиком выступает АО «РТ Лабс» — системный интегратор группы компаний «Ростелеком».