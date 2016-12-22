Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание

Партнер FIFA по продаже элитных пакетов билетов на игры чемпионата мира по футболу в России, Match Hospitality AG, утверждает, что не понесет потерь из-за разрыва контракта на оформление и обслуживание VIP-лож на стадионах

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Партнер FIFA по продаже элитных пакетов билетов на игры чемпионата мира по футболу 2018 года в России, швейцарская компания Match Hospitality утверждает, что не понесет потерь из-за разрыва контракта на оформление и обслуживание VIP-лож на стадионах, где пройдут матчи. Об этом РБК рассказал представитель швейцарской компании Имран Патель.

Во вторник, 24 октября, стало известно, что российский оргкомитет чемпионата мира разорвал с ООО «Матч Хоспиталити» (российской «дочкой» швейцарской компании) соответствующий контракт на оформление VIP-зон и организацию питания для VIP-гостей на стадионах чемпионата мира, отказавшись комментировать детали и причины разрыва. О том, кто будет кормить VIP-болельщиков во время футбольных матчей, станет известно позже — источник РБК в оргкомитете рассказал, что будет объявлен конкурс на заключение этого договора.

«Матч Хоспиталити» сосредоточится на работах по обслуживанию клиентов в рамках реализации официальной программы гостеприимства чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — говорилось в ответе оргкомитета ЧМ-2018 на запрос РБК.

Представитель компании Имран Патель подтвердил РБК сам факт прекращения действия договора, но отметил, что для его компании это не сопряжено с финансовыми потерями или упущенной выгодой.

По его словам, в соответствии с этим договором «Матч Хоспиталити» должна была оказывать услуги VIP-гостям «по фактической стоимости». «То есть договором не предполагалось, что «Матч Хоспиталити» получит прибыль, а все расходы по программе должен был понести оргкомитет, — пояснил Патель. — Упомянутый договор не связан с коммерческой программой гостеприимства и программой гостеприимства для партнеров и спонсоров FIFA».

Основной сферой деятельности «Матч Хоспиталити» остается продажа так называемых пакетов гостеприимства — самых дорогих билетов на лучшие места стадионов, где пройдут матчи чемпионата мира. Среди покупателей — известные представители политики и бизнеса, крупные российские и зарубежные компании. В «Матч Хоспиталити» не раскрывают имена клиентов.

По данным базы СПАРК, ООО «Матч Хоспиталити» является поставщиком по трем контрактам, зарегистрированным на портале госзакупок. В стоимость билетов в ложу входит еда и напитки, хорошее расположение, парковка, охрана, эксклюзивные подарки и т.д.

О причинах разрыва договора представитель компании говорит максимально общими фразами. «После подведения итогов проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 и рассмотрения ряда финансовых и коммерческих факторов «Матч Хоспиталити» и оргкомитет по взаимному согласию приняли решение о досрочном завершении договора на оказание оргкомитету услуг по организации питания и оформлению помещений для программы гостеприимства VIP FIFA/оргкомитета в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, — заявил Патель. — Благодаря этому «Матч Хоспиталити» сможет сосредоточиться на реализации коммерческой программы гостеприимства и программы гостеприимства для партнеров и спонсоров FIFA, а оргкомитет — на поиске альтернативных поставщиков для программы гостеприимства VIP FIFA/оргкомитета. Это решение не повлекло за собой никаких финансовых последствий для нас, а предположения о том, что в связи с досрочным завершением договора «Матч Хоспиталити» понесла убытки в размере $190 млн, являются ложными и противоречащими здравому смыслу».

Имран Патель также заявил, что племянник экс-президента FIFA Филипп Блаттер, которого СМИ называли среди бенефициаров «Матч Хоспиталити», уже полтора года не имеет отношения к компании. По словам Пателя, Филипп Блаттер является исполнительным директором компании Infront Sport & Media, которая была миноритарным акционером (5%) «Матч Хоспиталити» с 2007 года по середину 2016 года. Infront Sport & Media продала свою долю акций «Матч Хоспиталити» 18 месяцев назад. Патель уточняет, что и до 2016 года Филипп Блаттер не являлся инвестором «Матч Хоспиталити» и не принимал участия в управлении компанией.