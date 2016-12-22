Погрузочные споры: четыре вопроса о дефиците вагонов на железной дороге

Дефицит вагонов поставил под угрозу целые отрасли в отдельных регионах, а губернатор Петербурга заявил о возможном росте цен на хлеб. РБК разбирался, кто виноват в транспортном коллапсе и как ведомства решают эту проблему

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Какие вагоны оказались в дефиците?

Из-за нехватки вагонов этой осенью под ударом оказались целые регионы. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о дефиците зерна в городе и возможном росте цен на хлеб, а глава Карелии Артур Парфенчиков пожаловался, что региональные компании не могут вывезти щебень. О проблемах с нехваткой подвижного состава заявили также производители соли и пищевого сырья.

Наиболее остро ощущается дефицит полувагонов для перевозки навалочных грузов (в том числе угля и щебня), зерновозов, цистерн для химических грузов и энергетических газов, говорит руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Слободяник.

Некоторые регионы уже обратились за помощью из-за перебоев с доставкой и вывозом грузов. В частности, как писала газета «Коммерсантъ», Полтавченко в обращении к вице-премьеру Аркадию Дворковичу заявил о проблемах с обеспечением города зерном. Из-за этого, по его словам, есть риск остановки производства хлебопекарен.

Производители подсолнечного шрота (побочный продукт производства растительных масел, используется в качестве корма для животных, птиц и рыб, а также в качестве добавки в комбикорме) также столкнулись с трудностями при его поставке в Прибалтику из-за нехватки железнодорожных вагонов, рассказал в среду РБК исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Неделей ранее Парфенчиков также обратился к Дворковичу по поводу проблем из-за вывоза щебня из региона, которые также связаны с дефицитом вагонов (копия письма есть в распоряжении РБК). По его словам, дефицит подвижного состава в 2017 году уже привел к остановке восьми предприятий и еще десять находятся под угрозой банкротства. Бюджет республики лишился около 400 млн руб., жаловался глава Карелии.

К Дворковичу также обращались производители технической соли, которая применяется в котельных, коммунальных нуждах и пр.

Получая эти жалобы, Дворкович по всем случаям направлял поручения Минтрансу.

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Из-за чего возник дефицит?

Дефицит полувагонов, основного вида подвижного состава (по состоянию на август в России было 484 тыс. полувагонов), вызван двумя причинами, говорят эксперты: значительным списанием полувагонов и ростом погрузки на сети РЖД. С 1 января 2016 года в России запрещено продлевать срок службы старых вагонов. Это было сделано, чтобы избавиться от профицита вагонов на сети, который затруднял оборот вагонов и держал тарифы на низком уровне. В итоге, по данным ИПЕМа, с начала 2016 года одних только полувагонов было списано 70 тыс. шт.

При этом погрузка в 2017 году на сети РЖД растет. По данным компании, объем перевозки за девять месяцев 2017 года составил 937,3 млн т, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост пришелся на погрузку угля — 62,96 млн т (рост на 9,3% к январю—сентябрю 2016 года), который перевозится именно в полувагонах.

По оценке ИПЕМа, наиболее значительный дефицит полувагонов (около 17 тыс. единиц) был в сентябре 2017 года. В октябре дефицит полувагонов составит около 16 тыс. единиц, дальше дефицит будет постепенно сокращаться, говорит Слободяник.

По словам гендиректора аналитического центра «Совэкона» Андрея Сизова, дефицит зерновозов в первую очередь связан с рекордным экспортом зерна: в августе было экспортировано 4,8 млн т, в сентябре — 5 млн т. По данным РЖД, погрузка зерна в январе—сентябре 2017 года составила 14,6 млн т (плюс 12,3% к аналогичному периоду прошлого года).

В 2016 году Россия собрала самый большой урожай зерна в своей современной истории — 120 млн т. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, ожидается новый рекорд — 130 млн т зерна. Этот урожай станет не только самым большим за последние 100 лет и побьет рекорд СССР, но и может стать абсолютным историческим рекордом, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Крупнейшим железнодорожным перевозчиком зерна в России является группа «Русагротранс». По данным компании, в 2016 году у нее было 12,5 тыс. хопперов (вагоны для перевозки сыпучих грузов, в том числе зерна, цемента и химических удобрений), в 2017 году — 14 тыс. таких вагонов. «В целом в России нет недостатка инфраструктуры для перевозки зерна в течение всего года», — сказал РБК менеджер по связям с общественностью «Русагротранса» Александр Чернов. Но в сентябре—ноябре, по его словам, традиционно возникает пик нагрузки на инфраструктуру, связанную с экспортом зерна.

Еще одной причиной дефицита зерновозов является то, что участники рынка в текущем году подписали хартию, которая запрещает использование серых посредников, говорит источник в одной из транспортных компаний. По его словам, раньше можно было использовать нелегальных перевозчиков и потом предъявлять документы на возврат НДС, а теперь эта схема не работает. Однако Сизов из «Совэкона» отмечает, что это точно не основная причина дефицита вагонов.

Два источника в транспортных компаниях сказали РБК, что «Русагротранс», который в низкий летний сезон переводит часть вагонов под перевозку удобрений, этой осенью не стал переводить их обратно «под зерно». По данным одного из собеседников РБК, в сентябре 2017 года компания ​перевезла 472 тыс. т химических и минеральных удобрений (по сравнению с 304 тыс. т в сентябре 2016 года), а перевозка зерна и продуктов перемола, наоборот, снизилась с 1,056 млн до 787 тыс. т. Гендиректор агентства Infranews Алексей​ Безбородов говорит, что цены на минеральные удобрения в этом году по сравнению с 2016 годом выросли на 10–15% и перевозка этих грузов стала сопоставима по привлекательности с зерном (раньше зерно было выгоднее возить, чем минудобрения).

Представитель «Русагротранса» опровергает информацию о «захимичивании» зерновозов. По его словам, в сентябре 2017 года компания перевезла 1 млн т зерна (против около 800 тыс. т в сентябре 2016 года)​. А рост перевозки удобрений связан с закупкой 2,2 тыс. хопперов для этих грузов, добавляет он.

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Как это повлияет на цены товаров?

И Полтавченко, и Парфенчиков в своих письмах Дворковичу предупредили, что дефицит вагонов приведет к росту цен на товары. Безбородов отмечает, что вырасти цены могут только у щебня, поскольку транспортная составляющая занимает существенную долю в его конечной стоимости. С ним соглашается аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. Однако на стоимости хлеба дефицит зерновозов не скажется, говорит Безбородов. Во-первых, можно привезти муку в крытых вагонах или автотранспортом, а во-вторых, в конечной цене хлеба стоимость зерна составляет небольшую долю, говорит эксперт. По его оценкам, третий класс пшеницы (используется для производства хлеба) стоит 10 руб. за 1 кг, из которого можно испечь два батона, то есть один батон обойдется в 5 руб., подсчитал Безбородов. Соответственно, даже если зерно подорожает на 20%, это будет всего 1 руб. в стоимости батона, заключает он.

Гендиректор «Совэкона» Андрей Сизов добавляет, что цена на муку сейчас, наоборот, снижается. Минсельхоз также заявил, что никакого дефицита хлеба в Санкт-Петербурге не будет.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) считают, что информация о нехватке вагонов для перевозки зерна не соответствует действительности и проблема «раздута искусственно». О значительном урожае в этом году известно давно, и Минсельхоз постоянно мониторит рынок перевозки, отмечает аналитик РОСПиК Максим Киселев. По его мнению, никакой проблемы с наличием зерна или муки на территории Северо-Запада или страны в целом нет, а поднятая шумиха может быть спровоцирована транспортными компаниями.

Как решить проблему?

Как сообщил РБК представитель Минтранса, ведомство готовит ряд мер по недопущению ситуаций с нехваткой подвижного состава для мукомольных предприятий. В частности, Минтранс предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление фитосанитарных документов на железнодорожные перевозки зерна, что позволит выполнять отгрузки и по выходным. «За счет данной меры улучшится оборот вагонов-зерновозов, высвободится около 20% парка», — говорит он. Сейчас, например, в выходные дни октября из-за простоя, связанного с оформлением документов, суточная погрузка зерновых грузов снижается почти на 53% (49 тыс. т) к уровню погрузки в будни, отмечает представитель ведомства.

Кроме того, Минтранс предлагает штрафовать грузоотправителей ​за простой вагонов. По данным министерства, в адрес петербургских мукомольных предприятий (ЛКХП Кирова, «Продовольственный фонд» и ПМК) за 1–24 октября погружены для отправки 394 вагона, из них 83 вагона простаивают, половина из них, в свою очередь, — более двух суток.

«Все указанные предложения сегодня направлены в правительство», — сказал РБК в среду представитель Минтранса.

Основные отгрузки зерна железнодорожным транспортом приходятся на август—ноябрь, что приводит к локальным дефицитам подвижного состава, сообщил представитель Минсельхоза. Оперативный штаб министерства принимает все необходимые меры по ускорению оборачиваемости вагонов-зерновозов и снижению их простоев, добавил он.