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Экспортеры подсолнечного шрота пожаловались на нехватку вагонов
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Экспортеры подсолнечного шрота пожаловались на нехватку вагонов
Бизнес, 13:17
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Экспортеры подсолнечного шрота пожаловались на нехватку вагонов
Производители шрота на экспорт в страны Прибалтики столкнулись с дефицитом вагонов на перевозку. Ранее о нехватке транспорта заявили производители соли, муки и щебня. «Высокий» сезон усложнил рекордный урожай зерна в 2017 году
Фото: Оксана Алешина / Lori

Производители подсолнечного шрота (побочный продукт производства растительных масел, используется в качестве корма для животных, птиц и рыб, а также в качестве добавки в комбикорме) столкнулись с трудностями при его поставке в Прибалтику из-за нехватки железнодорожных вагонов для транспортировки, рассказал РБК исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

«У нас есть трудности по отгрузке шрота в Прибалтику. На этом направлении не дают вагоны», — сказал Мальцев, добавив, что проблемы могут быть также у сахарной отрасли.

Председатель правления Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин отметил, что проблема нехватки зерновозов в целом в России есть, но добавил, что сахарной отрасли это не грозит.

По словам Мальцева, «Российские железные дороги» не дают 50% от заявленного объема вагонов операторам-экспортерам, ссылаясь на ремонтные работы. Проблемы с вагонами начались в сентябре этого года, речь идет о тысячах тонн шрота и сейчас этот вопрос находится на стадии решения, добавляет Мальцев.

«Российские железные дороги» за 9 месяцев 2017 года перевезли 14,6 млн т зерна и продуктов перемола — это на 12,3% больше января—сентября 2016 года, следует из информации на сайте монополиста. За весь 2016 год РЖД увеличили перевозки зерна и продуктов перемола на 1,5%, до 19 млн т.

Нехватка вагонов для перевозки зерна — традиционная сезонная проблема, усложнившаяся за счет рекордного урожая в 2017 году, отмечает эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Никода. Из более чем 100 млн т урожая 20 млн т перевозится железной дорогой. Большой объем отгрузок осенью приводит к коллапсу, прежде всего на Северо-Западе страны, где зерно не приоритетный груз и его хранение в портах затруднено. По мнению эксперта, проблема связана также с дефицитом портовых мощностей. Он добавляет, что текущая ситуация выгодна операторам — из-за повышенного спроса на перевозку они могут поднять ставки, отмечает эксперт. Ситуация должна наладиться в течение ближайшего месяца.

По оценкам Минсельхоза, урожай зерна в России в 2017 году может составить 127 млн т, на экспорт в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т.

Ранее на дефицит вагонов для транспортировки из-за активного экспорта зерна уже пожаловались производители соли, щебня и муки. Как сообщал «Коммерсантъ», с трудностями в получении вагонов для транспортировки зерна столкнулся ряд мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, о чем губернатор города Георгий Полтавченко уведомил в письме вице-премьера Аркадия Дворковича. По информации издания, это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Наталья Новопашина.
Теги: экспорт , дефицит , вагон , шрот
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