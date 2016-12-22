Пришли за «ВИМ-Авиа»: СК возбудил дело из-за массовых задержек рейсов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров авиакомпании «ВИМ-Авиа» по статье «Мошенничество» из-за массовых задержек рейсов. Компания решила прекратить чартерные перевозки

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

«Преступный умысел»

Вечером в понедельник, 25 сентября, пресс-служба Следственного комитета сообщила, что следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ​ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Возбуждению уголовного дела предшествовала массовая задержка рейсов «ВИМ-Авиа», которая началась вечером в пятницу, 22 сентября. «Следствием установлено, что не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК. Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея, таким образом, возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это «путем обмана» денежные средства в размере свыше 1 млн руб., утверждают в СК.

«В настоящее время следствием проводится сбор доказательственной базы, для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, уже опрошен генеральный директор авиакомпании [Александр Кочнев], направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация», — говорится в сообщении СК.

В отношении «ВИМ-Авиа» также проходит проверка Ространснадзора. «Проблемы у компании возникли после того, как они (руководители компании. — РБК) потратили большие средства на лизинг самолетов Boeing 777. Руководство знало, что денежных средств «ВИМ-Авиа» не хватит для закупки топлива, при этом расписание полетов планировалось с максимальной загрузкой и у компании не было резервных бортов», — рассказал РБК источник, близкий к следствию.

Юрист адвокатского бюро «ЗКС» Денис Саушкин называет выводы следствия поспешными. «Чтобы заявлять о том, что у авиакомпании отсутствуют средства на закупку топлива по тем договорам перевозок, которые были заключены, СК нужно было проанализировать достаточно большое количество документов, которое просто технически невозможно за это время изъять и изучить (задержки рейсов начались 22 сентября)», — сказал он.

«Вынуждены констатировать, что в авиакомпании сложилась тяжелая экономическая ситуация», — говорится в сообщении «ВИМ-Авиа», распространенном поздно вечером в понедельник. «Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», — отмечает пресс-служба, не уточняя деталей.

До заявления СК в понедельник прошли совещания по ситуации с «ВИМ-Авиа» в Минтрансе, Росавиации и Ростуризме. По итогам этих заседаний представитель Минтранса сказал РБК, что ведомство будет разрабатывать варианты поддержки авиакомпании, однако никаких деталей не назвал.

«Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха», — сообщила поздно вечером в понедельник пресс-служба Росавиации.

Пассажиры задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сентябрь 2017 года (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Источник в одной из крупных авиакомпаний сказал РБК, что Минтранс принципиально против банкротства компании и будет всячески пытаться вывести ее из сложной ситуации. Это подтвердил источник в министерстве. Топ-менеджер другой авиакомпании утверждает, что Минтранс попросит Минфин предоставить госгарантии для «ВИМ-Авиа». Представитель Минфина сказал РБК, что пока заявки по госгарантиям для «ВИМ-Авиа» в министерство не поступало.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего транспортную отрасль, отказался комментировать ситуацию с «ВИМ-Авиа».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая занимает десятое место в России по пассажиропотоку, продолжает работать: на сайте можно купить билеты, ни один аэропорт не заявил об отказе обслуживания. На момент сдачи статьи о никаких ограничениях для авиакомпании от профильных ведомств не сообщалось. Но, по данным онлайн-табло Домодедово, в понедельник было задержано более 20 рейсов «ВИМ-Авиа». Как сообщает «Интерфакс», пассажиры рейса в турецкую Анталью, который задержан более чем на сутки, устроили бойкот и отказались покидать стерильную зону Домодедово.​

25 самолетов и 2 млн пассажиров Основу деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа», базирующейся в Домодедово, составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных аэропортов. Флот «ВИМ-Авиа», по данным компании, состоит из 25 воздушных судов типа Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, Airbus A319 и Airbus А330. В 2016-м году авиакомпания перевезла 2 млн пассажиров. По данным базы «СПАРК-Интерфакса», в 2016 году «ВИМ-Авиа» получила 89 млн руб. чистой прибыли при выручке 17,2 млрд руб. Чистый финансовый долг составил 7 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, учредители «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы.

Первые «звоночки»

Вечером в пятницу, 22 сентября, появились первые сообщения пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» о задержке рейсов, которые изначально можно было принять за обычные задержки, свойственные этому перевозчику. Однако уже в субботу утром ситуация усугубилась и задержанных рейсов из Домодедово накопилось более десятка. Пресс-служба «ВИМ-Авиа» объяснила проблему традиционным сезонным фактором. Однако представитель Росавиации, контролирующей отрасль, заявил, что длительные задержки рейсов авиакомпании из аэропорта Домодедово связаны с ее «неурегулированной» задолженностью перед топливно-заправочными организациями. Чуть позже представитель Минтранса также прокомментировал, что ситуация не совсем штатная, и по поручению министерства была возобновлена работа антикризисного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров. Министерство даже начало прорабатывать вопрос по перевозкам на конкретных маршрутах «ВИМ-Авиа» в случае обстоятельств, при которых перевозчик не сможет совершать рейсы.

К вечеру 23 сентября стало известно, что доследственную проверку перевозчика начал Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин «дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение». Очевидно, после этой проверки и было возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 24 сентября, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что авиакомпания уже обратилась в правительство за господдержкой, а пока помощь перевозчику окажет правительство Татарстана, где зарегистрирована авиакомпания. Впрочем, в понедельник представитель президента Республики Татарстан заявил РБК, что помогать перевозчику не планируется.

По данным «Ведомостей», у «ВИМ-Авиа» не хватает собственных средств на текущую деятельность: в Домодедово отказались обслуживать компанию в долг, задолженность перед аэропортом составила около 500 млн руб., это и стало причиной задержки и отмены рейсов. По данным газеты, вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу проработать этот вопрос. Представитель Домодедово не комментирует отношения со своими клиентами.

Между тем к самой ситуации подключилась уже Генеральная прокуратура, которая нашла многочисленные нарушения в деятельности авиакомпании. Как отмечает надзорное ведомство, «ВИМ-Авиа» «в пиковый летний сезон авиаперевозок не соблюдалось требование о наличии в резерве достаточного количества воздушных судов», предусмотренное федеральными авиационными правилами. Кроме того, компания регулярно допускала задержки зарплаты сотрудникам, а также систематические нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов.

Тысяча задержек По данным Генпрокуратуры, в январе—августе 2017 года «ВИМ-Авиа» выполнила 1020 рейсов (около 12% от общего количества) с задержкой свыше двух часов, еще 209 рейсов было задержано более чем на шесть часов. Проблемы с расписанием у «ВИМ-Авиа» возникли в начале летнего сезона. 29 мая было задержано сразу несколько рейсов в Турцию и на Кипр. Представитель «ВИМ-Авиа» объясняла случившееся поздним возвратом самолетов из техобслуживания, а также сильно возросшим потоком пассажиров из-за начала сезона отпусков. Тогда на помощь туроператорам пришли авиакомпании Azur Air, Onur Air и Bulgaria Air, которые перевезли клиентов «ВИМ-Авиа».

Досталось и Росавиации, которая допустила такую ситуацию. Прокуратура посчитала, что «бездействие ответственных должностных лиц Росавиации и ее территориального органа создает условия к дальнейшим массовым нарушениям прав пассажиров и работников авиакомпании». В итоге выговор получил глава Росавиации Александр Нерадько, а сама Росавиация начала ​внеплановую проверку «ВИМ-Авиа».

«Наиболее вероятный вариант развития ситуации с «ВИМ-Авиа» — банкротство», — отмечает руководитель портала Avia.ru Руслан Гусаров. «Авиакомпания прекращает платить по своим долгам, прекращает оплачивать текущую деятельность. На это накладывается еще и низкий сезон», — добавляет он.

​Что будет с пассажирами?

Заместитель гендиректора «НТК «Интурист» Сергей Толчин отмечает, что сейчас «по линии «ВИМ-Авиа» за пределами России совокупно может находиться около 100 тыс. человек и они могут пострадать в случае прекращения полетов этой авиакомпании. Чтобы доставить их на родину, свободных судов сейчас просто нет». «Количество пострадавших пассажиров может быть гораздо больше, учитывая объемы проданных билетов не только на летний, но и на зимний сезон», — говорит Толчин.

Генеральный директор туристической компании «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди сообщил РБК, что «другие перевозчики не смогут безболезненно заменить «ВИМ-Авиа», потому что у авиакомпании большой объем перевозок». «Совместными усилиями несколько авиакомпаний смогут выполнить, но для них это будет сложно», — говорит он.

Такого же мнения придерживается и TEZ Tour. «В условиях наложения летнего сезона и старта осенне-зимних полетных программ найти альтернативу затруднительно», — говорится в ответе пресс-службы туроператора на запрос РБК. «Сегодня на совещании с туроператорами было заявлено, что ни малейшей цели закрывать «ВИМ-Авиа» ни у кого нет, сейчас нужно ее только оздоровить», — сказал представитель туроператора. У TEZ Tour были сформированы турпакеты с перелетом на базе авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Анталью по 22 октября включительно. «Мы рассчитываем, что все контрактные обязательства авиакомпания перед всеми туроператорами — заказчиками рейсов — выполнит в полном объеме без существенных неудобств и туристы смогут своевременно попасть к месту отдыха», — говорится в сообщении компании.

После банкротства авиакомпании «Трансаэро», которая не справилась с обязательствами по долгам в 2015 году, ее пассажиров перевозили S7, «ЮТэйр» и «Аэрофлот». Однако, по словам источника в Минтрансе, предложения по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» пока не рассылались. Представитель S7 и источник в «Аэрофлоте» это подтвердили. Представитель «Нордавиа» сообщил, что компания получает запросы от авиакомпаний и туроператоров о возможности предоставить воздушные суда для перевозки пассажиров на некоторых чартерных направлениях. Но в этих запросах не уточняется, идет ли речь о рейсах «ВИМ-Авиа» или других авиакомпаний. ​