СМИ узнали об объявлении Рыболовлева персоной нон грата при дворе Монако

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев объявлен персоной нон грата при дворе князя Монако. Ранее из-за скандала вокруг продажи картин ушел в отставку ​министр юстиции княжества, которого называли другом Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Миллиардер, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев «объявлен персоной нон грата» при дворе князя Монако Альбера II, передает издание ​JDD, ссылаясь на источники, близкие к дворцу. Это произошло из-за судебного разбирательства Рыболовлева с арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье.

По его данным, власти Монако попросили миллиардера дистанцироваться от княжества, что может привести к отъезду Рыболовлева. Сам миллиардер находится «в отпуске» в Лос-Анджелесе, пишет JDD. Из Монако уехала и адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда.

В четверг, 21 сентября, ​министр юстиции княжества Филипп Нармино ушел в отставку из-за сообщений о том, что он мог повлиять на ход судебного дела между Рыболовлевым и Бувье. В пятницу прокуратура начала расследование антикоррупционного дела против неназванных лиц.

«Личные обвинения против меня и неоднократные нападки со стороны судебных органов уже не позволяют мне адекватно стоять на их стороне», — объяснял причины своей отставки Нармино.

Ранее издание Le Monde опубликовало статью, в которой говорилось, что Нармино и Рыболовлев состоят в дружеских отношениях: в начале 2015 года миллиардер приглашал министра в свое шале в швейцарскую деревню Гштад.

Арт-дилер Ив Бувье поставлял Рыболовлеву произведения искусства для его личной коллекции. По данным Bloomberg, Рыболовлев за время сотрудничества приобрел у Бувье произведения​ искусства на $2 млрд. В 2015 году миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве, так как, по его мнению, он переплатил за полотна около $1 млрд из-за того, что арт-дилер вводил его в заблуждение. Позже следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, но арт-дилер был отпущен под залог​ €10 млн.

Часть купленных у Бувье картин — шедевры Пабло Пикассо, Поля Гогена и Рене Магритта — Рыболовлев затем выставил на аукционе Christie's в Лондоне. При их продаже он потерял более $120 млн (почти 7 млрд руб.). Так, картину Гогена «Дом» миллиардер продал за $25 млн с учетом комиссии Christie's (купил за $85 млн), работу Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» продал за $5,7 млн (купил за $35 млн), а картину Магритта «Область Арнхейм» продал за $12,7, хотя ранее купил у Бувье за $43,5 млн​.

Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $7,3 млрд, он занимает 15-ю строчку в последнем рейтинге богатейших людей России.

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