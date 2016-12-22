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Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов
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Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов
Бизнес, 19:43
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Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов
Авиакомпании попросили ФАС вмешаться и проверить обоснованность повышения аэропортового обслуживания. Повышение цен на авиабилеты они пока не рассматривают
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, включает 24 авиакомпании и авиапредприятия) направила в ФАС письмо с просьбой усилить контроль за уровнем аэропортовых сборов для авиакомпаний (копия письма есть у РБК). Представитель ФАС подтвердил получение письма и сообщил, что ведомство рассмотрит его в установленном законом порядке.

Ассоциация проанализировала стоимость услуг московских и региональных аэропортов и отмечает существенный рост стоимости аэропортового обслуживания и авиатоплива за период с июля 2016 года по август 2017 года. Больше всего подорожали услуги по доставке пассажиров (в среднем на 18%), а также горюче-смазочные материалы (ГСМ) и заправка (на 12%). В качестве примера в письме эксперты АЭВТ отмечают, что стоимость обслуживания одного воздушного судна типа А320 с загрузкой в 100 пассажиров за год выросла в среднем на 15%. По мнению представителей АЭВТ, указанные в письме факты негативно скажутся на эффективности авиаперевозок и итоговых финансовых результатах российских авиакомпаний за 2017 год.

ФАС освободила аэропорты Москвы от госрегулирования тарифов в ноябре 2015 года, но обязала их уведомлять о планируемом повышении сборов. Соответствующий приказ вступил в силу 21 февраля 2016 года. Уже через месяц «Аэрофлот» и S7 зафиксировали рост затрат на обслуживание в аэропортах. В марте 2016 года генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» предупреждал, что билеты на рейсы авиакомпании могут подорожать в связи с повышением тарифов на услуги аэропортов Московского авиационного узла. Тогда Савельев говорил, что авиакомпании не могут позволить себе работать в убыток. Тогда же о больших финансовых потерях, которыми грозит авиакомпании повышение тарифов на услуги аэропортов, заявляла совладелица S7 Наталия Филева.

С 1 апреля 2017 года московские аэропорты Домодедово и Шереметьево опять повысили аэропортовые сборы для авиакомпаний на 7,1–7,5 и 10–15% соответственно, говорится на сайтах аэропортов. В первой половине года пересмотрели свои тарифы и региональные аэропорты.

Опрошенные представители российских авиакомпаний подтверждают двузначный рост аэропортовых сборов. Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев отмечает, что существенный рост сборов ​может грозить убытками авиакомпаниям, учитывая, что они не смогут переложить затраты на плечи потребителя. «Все это может привести к убыткам авиакомпаний, а это влечет за собой нестабильность, задержки. Мы не надеемся добиться снижения сборов, хотя бы приостановить их постоянный рост», — добавил он.

За что платит пассажир

Стоимость авиабилета складывается из тарифа и сборов. Величина тарифа зависит от политики авиакомпании, протяженности маршрута, класса бронирования и сезона. Сборы — это аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов. На обслуживание пассажиров, багажа и воздушных судов в аэропорту приходится около 26%, примерно столько же на топливо, фонд оплаты труда — 10%, ремонт/техническое обслуживание/лизинг — 16%. На фоне возросшей конкуренции среди авиаперевозчиков только за первые семь месяцев 2017 года стоимость билетов в среднем снизилась на 5%, а по отдельным направлениям​ — на 10% к аналогичному периоду 2016 года.

«Для сдерживания этого роста необходимо развивать конкуренцию операторов наземного обслуживания в аэропортах», — отмечает представитель авиакомпании S7. Представители «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» отказались от комментариев. Источник в «Аэрофлоте» подтвердил необоснованный рост ставок за аэропортовое обслуживание в России. Собеседник РБК скептично оценил лоббистские возможности АЭВТ, заявив, что «Аэрофлот»​ напрямую взаимодействует с ФАС. В качестве примера он привел решение мурманского УФАС по заявлению «Аэрофлота», которое признало аэропорт Мурманска нарушившим закон о защите конкуренции — аэропорт повысил тариф на обслуживание авиакомпаний на 757%.

Представитель аэропорта Домодедово заявил РБК, что за указанный период изменение тарифов не превышает инфляцию. «Кроме того, в части топливного обеспечения аэропорт идет по пути демонополизации, первым в России предоставив авиакомпаниям-партнерам возможность самостоятельно выбирать как поставщика топлива, так и поставщика услуг заправки», — отметил он.

Сегодня, по словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, у авиакомпаний нет никакого запаса прочности, чтобы они могли покрыть увеличившиеся затраты, а повышать стоимость авиабилетов они не могут, «потому что просто никто тогда не будет летать». К тому же, как отмечает Гусаров, у крупных альянсов и обычных авиакомпаний нет возможности сменить аэропорт базирования, особенно в Москве, где аэропорты загружены. «Нынешний рост сборов отчасти является следствием снятия регулирования со стороны государства аэропортовых сборов и де-факто монопольного положения аэропортов по отношению к авиаперевозчикам», — добавляет он.

По данным АЭВТ, авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.). Основной убыток, как и раньше, получен на внутренних линиях — 33 млрд руб. (в 2015 году — 44,9 млрд руб.). Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд руб., снизившись на 37% к 2015 году.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: авиакомпании , сборы , ФАС РФ , МАУ , Аэропорты
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