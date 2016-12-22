Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов

Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, включает 24 авиакомпании и авиапредприятия) направила в ФАС письмо с просьбой усилить контроль за уровнем аэропортовых сборов для авиакомпаний (копия письма есть у РБК). Представитель ФАС подтвердил получение письма и сообщил, что ведомство рассмотрит его в установленном законом порядке.
Ассоциация проанализировала стоимость услуг московских и региональных аэропортов и отмечает существенный рост стоимости аэропортового обслуживания и авиатоплива за период с июля 2016 года по август 2017 года. Больше всего подорожали услуги по доставке пассажиров (в среднем на 18%), а также горюче-смазочные материалы (ГСМ) и заправка (на 12%). В качестве примера в письме эксперты АЭВТ отмечают, что стоимость обслуживания одного воздушного судна типа А320 с загрузкой в 100 пассажиров за год выросла в среднем на 15%. По мнению представителей АЭВТ, указанные в письме факты негативно скажутся на эффективности авиаперевозок и итоговых финансовых результатах российских авиакомпаний за 2017 год.
ФАС освободила аэропорты Москвы от госрегулирования тарифов в ноябре 2015 года, но обязала их уведомлять о планируемом повышении сборов. Соответствующий приказ вступил в силу 21 февраля 2016 года. Уже через месяц «Аэрофлот» и S7 зафиксировали рост затрат на обслуживание в аэропортах. В марте 2016 года генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» предупреждал, что билеты на рейсы авиакомпании могут подорожать в связи с повышением тарифов на услуги аэропортов Московского авиационного узла. Тогда Савельев говорил, что авиакомпании не могут позволить себе работать в убыток. Тогда же о больших финансовых потерях, которыми грозит авиакомпании повышение тарифов на услуги аэропортов, заявляла совладелица S7 Наталия Филева.
С 1 апреля 2017 года московские аэропорты Домодедово и Шереметьево опять повысили аэропортовые сборы для авиакомпаний на 7,1–7,5 и 10–15% соответственно, говорится на сайтах аэропортов. В первой половине года пересмотрели свои тарифы и региональные аэропорты.
Опрошенные представители российских авиакомпаний подтверждают двузначный рост аэропортовых сборов. Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев отмечает, что существенный рост сборов может грозить убытками авиакомпаниям, учитывая, что они не смогут переложить затраты на плечи потребителя. «Все это может привести к убыткам авиакомпаний, а это влечет за собой нестабильность, задержки. Мы не надеемся добиться снижения сборов, хотя бы приостановить их постоянный рост», — добавил он.
За что платит пассажир
Стоимость авиабилета складывается из тарифа и сборов. Величина тарифа зависит от политики авиакомпании, протяженности маршрута, класса бронирования и сезона. Сборы — это аэропортовые сборы за наземное обслуживание воздушных судов. На обслуживание пассажиров, багажа и воздушных судов в аэропорту приходится около 26%, примерно столько же на топливо, фонд оплаты труда — 10%, ремонт/техническое обслуживание/лизинг — 16%. На фоне возросшей конкуренции среди авиаперевозчиков только за первые семь месяцев 2017 года стоимость билетов в среднем снизилась на 5%, а по отдельным направлениям — на 10% к аналогичному периоду 2016 года.
«Для сдерживания этого роста необходимо развивать конкуренцию операторов наземного обслуживания в аэропортах», — отмечает представитель авиакомпании S7. Представители «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» отказались от комментариев. Источник в «Аэрофлоте» подтвердил необоснованный рост ставок за аэропортовое обслуживание в России. Собеседник РБК скептично оценил лоббистские возможности АЭВТ, заявив, что «Аэрофлот» напрямую взаимодействует с ФАС. В качестве примера он привел решение мурманского УФАС по заявлению «Аэрофлота», которое признало аэропорт Мурманска нарушившим закон о защите конкуренции — аэропорт повысил тариф на обслуживание авиакомпаний на 757%.
Представитель аэропорта Домодедово заявил РБК, что за указанный период изменение тарифов не превышает инфляцию. «Кроме того, в части топливного обеспечения аэропорт идет по пути демонополизации, первым в России предоставив авиакомпаниям-партнерам возможность самостоятельно выбирать как поставщика топлива, так и поставщика услуг заправки», — отметил он.
Сегодня, по словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, у авиакомпаний нет никакого запаса прочности, чтобы они могли покрыть увеличившиеся затраты, а повышать стоимость авиабилетов они не могут, «потому что просто никто тогда не будет летать». К тому же, как отмечает Гусаров, у крупных альянсов и обычных авиакомпаний нет возможности сменить аэропорт базирования, особенно в Москве, где аэропорты загружены. «Нынешний рост сборов отчасти является следствием снятия регулирования со стороны государства аэропортовых сборов и де-факто монопольного положения аэропортов по отношению к авиаперевозчикам», — добавляет он.
По данным АЭВТ, авиакомпании РФ в 2016 году показали общий убыток на уровне 10 млрд руб. (в 2015 году — 8,5 млрд руб.). Основной убыток, как и раньше, получен на внутренних линиях — 33 млрд руб. (в 2015 году — 44,9 млрд руб.). Операционная прибыль на зарубежных рейсах не смогла перекрыть потери на внутренних, она составила всего 23 млрд руб., снизившись на 37% к 2015 году.