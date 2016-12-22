СМИ узнали о возможной покупке киносети «Каро» южнокорейской компанией

Крупнейшая южнокорейская сеть кинотеатров CJ CGV проявила интерес к российскому рынку. По данным «Коммерсанта», компания вела переговоры с владельцем старых кинотеатров в Москве, но позже остановила свой выбор на киносети «Каро»

Фото: Геннадий Хамельянин / ТАСС

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи, имеющая представительства почти во всей Азии и США, CJ CGV хочет приобрести российскую киносеть «Каро». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с обеими сторонами переговоров, а также на собеседников из отрасли, которые подтвердили факт возможной сделки.

​Как стало известно изданию, в настоящее время южнокорейский холдинг ведет due diligence одной из крупнейших российских киносетей (изучает объект возможного инвестирования. — РБК), для того чтобы впоследствии приобрести консолидирующую долю в ней. Это подтвердил сотрудник одного из владеющих «Каро» фондов.

Другой источник газеты — топ-менеджер конкурирующей сети кинотеатров — говорит, что в июне представители «Каро» встречались с CGV, но тогда южнокорейскую сторону не устроила цена, которую выдвигают для сделки российские партнеры. В середине августа прошли еще одни переговоры: из CGV на встречу с представителями «Каро» в Москву прилетели 30 человек, и это, заверяет источник, уже третий визит южнокорейцев по будущей сделке.

«Такие разговоры (возможность покупки CGV консолидирующей доли в «Каро». — РБК) ведутся с разными стратегическими инвесторами», — подчеркивает сотрудник владеющего «Каро» фонда. Он добавил, что акционеры российской сети, а именно UFG, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и американский предприниматель Пол Хет, заинтересованы в том, чтобы компания развивалась, но при этом не стремятся полностью продавать свои доли.​

Сеть «Каро» и UFG информацию о возможной сделке не комментируют. CGV, РФПИ и Пол Хет на запрос издания не ответили.​

Один из источников «Коммерсанта» рассказывает, что «Каро» — это не единственный актив, к которому проявляла интерес CGV. По его информации, южнокорейская компания обсуждала партнерство с ADG Group, принадлежащей братьям Печерским, под управлением которой находятся старые советские кинотеатры в Москве (планирует на деньги ВТБ открывать на их месте развлекательные центры). Представители группы от комментариев отказались, однако источник в компании подтвердил, что стороны проводили встречи.

Под управлением CJ CGV находится более 3 тыс. экранов в разных странах, среди которых Южная Корея, Китай, Индонезия, Мьянма, Турция, Вьетнам и США. В 2004 году киносеть достигла показателя в 100 млн зрителей. В 2013 году компания уже насчитала у себя 101 млн посетителей. Год назад сеть купила лидера кинорынка Турции — Mars Cinema и после этого вошла в пятерку крупнейших киносетей в мире наряду с Regal, AMC, Cinemark и Cinepolis.

«Каро» владеет 4,8% российского кинорынка и является четвертой по величине, уступая принадлежащей Александру Мамуту объединенной киносети «Синема парк» и «Формуле кино», уральскому «Премьер-залу» и «Киномаксу».